5 сентября 2019, 00:33
За первые часы работы по новому участку M-11 поехало более 1 500 машин
- 104
- 0
Торжественная церемония открытия предпоследнего отрезка платной трассы М-11 прошла накануне, 3 сентября. По подсчетам «Автодора», за первые 6 часов по VII участку успели проехать порядка 1,5 тыс. автомобилей.
Ранее мы писали
Самая современная автомагистраль России – платная дорога М-11 «Москва-Санкт-Петербург» приросла долгожданной ...Читать далее
При этом больше половины водителей предпочли не наличный расчет, услуги транспондера. Таким способом проезд оплатили 885 человек, сообщает портал Peterburg2. Проезд по VII участку стоит 280 рублей при оплате банковской картой или наличными, а с транспондером можно уложиться в 224 рубля. Поэтому неудивительно, что большинство водителей отдали предпочтение именно транспондеру.
После открытия VII участка платной трассы М-11, «Автодор» все силы бросает на финальный, VIII участок. Сейчас готовность этого короткого, менее 35 км, отрезка составляет 90%. На его завершение потребуется еще 2 – 2,5 месяца.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест-драйв Renault Zoe: чистые помыслы
23.07.2019, 00:05
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Krasilov Это уже зависит чисто от характеристики масла, его вязкости, температурных свойств и тому подобное. Если нравится, то пользуйтесь им конечно. Для своего автомобиля заливаю только родное.
Цитата:| Кому: Olga99 Добрый день!) Уверена, что за 6 лет Вы решили проблему) ) ) но раз Вы заядлый сузуковод, я решила поделится опытом. На будущее так сказать. Решение было следующее-я просверлила насквозь оба шарнира и сквозь пропустила болт+шайба+гайка. Ходит исправно
Светлое чистое помещение, удобная мебель, современный туалет. Персонал вежливый. Очень хорошо работает страховой отдел, я позвонил, договорились к какому времени подъезжать, мои документы уже были готовы. Оформление заняло 15 минут, просто отлично. А в сервисе на приемке так быстро не работают, оформляют ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве