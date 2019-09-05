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5 сентября 2019, 00:33

За первые часы работы по новому участку M-11 поехало более 1 500 машин

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Торжественная церемония открытия предпоследнего отрезка платной трассы М-11 прошла накануне, 3 сентября. По подсчетам «Автодора», за первые 6 часов по VII участку успели проехать порядка 1,5 тыс. автомобилей.
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Очередной участок платной скоростной автомагистрали M-11 протяженностью 103,4 километра соединил Новгородскую и Ленинградскую области (543 км – 646 км). За первые шесть часов после открытия движения по отрезку через пункты оплаты у Тосно в Ленобласти въехали 646 автомобилей, а выехали – 817 автомобилей. В основном это были легковые машины.

При этом больше половины водителей предпочли не наличный расчет, услуги транспондера. Таким способом проезд оплатили 885 человек, сообщает портал Peterburg2. Проезд по VII участку стоит 280 рублей при оплате банковской картой или наличными, а с транспондером можно уложиться в 224 рубля. Поэтому неудивительно, что большинство водителей отдали предпочтение именно транспондеру. 

После открытия VII участка платной трассы М-11, «Автодор» все силы бросает на финальный, VIII участок. Сейчас готовность этого короткого, менее 35 км, отрезка составляет 90%. На его завершение потребуется еще 2 – 2,5 месяца.

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За первые часы работы по новому участку M-11 поехало более 1 500 машин
{{material_127432}}Очередной участок платной скоростной автомагистрали M-11 протяженностью 103,4 километра соединил Новгородскую и Ленинградскую области (543 км – 646 км). За первые шесть часов после открытия движения по отрезку через пункты оплаты у Тосно в Ленобласти въехали 646 автомобилей, а выехали – 817 автомобилей. В основном это были легковые машины.При этом больше половины водителей предпочли не наличный расчет, услуги транспондера. Таким способом проезд оплатили 885 человек, сообщает портал Peterburg2. Проезд по VII участку стоит 280 рублей при оплате банковской картой или наличными, а с транспондером можно уложиться в 224 рубля. Поэтому неудивительно, что большинство водителей отдали предпочтение именно транспондеру. После открытия VII участка платной трассы М-11, «Автодор» все силы бросает на финальный, VIII участок. Сейчас готовность этого короткого, менее 35 км, отрезка составляет 90%. На его завершение потребуется еще 2 – 2,5 месяца.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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