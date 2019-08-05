5 августа 2019, 16:28
За полгода россияне потратили триллион рублей на покупку новых иномарок
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С января по июнь 2019 года российские дилеры реализовали без малого 600 тысяч новых автомобилей иностранных брендов. На их покупку наши соотечественники потратили свыше 1 трлн рублей.
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Второе место по итогам продаж в первом полугодии досталось Toyota. Россияне потратили на покупку автомобилей японской марки 119 млрд рублей. На третьем месте еще один корейский бренд – Hyundai с показателем 107 млрд рублей. Замыкают пятерку лидеров две немецкие премиум-марки. Дилеры Mercedes-Benz продали за отчетный период автомобилей на 87 млрд рублей, а BMW – на 81 млрд рублей.
Как подсчитали специалисты аналитического агентства «Автостат», на долю этих пяти брендов приходится более половины (51%) всех денег, которые россияне потратили на иномарки в первом полугодии нынешнего года.
Если говорить о конкретных моделях, то первое место по выручке в общем зачете заняли отечественные седаны Lada Vesta (38,1 млрд руб.). Лидерство среди иномарок удерживает Kia Rio (36,8 млрд руб.). За ней следует кроссовер Hyundai Creta (35,6 млрд руб.). Седанов Toyota Camry реализовали на 28 млрд рублей, а кроссоверов Volkswagen Tiguan – 27,7 млрд рублей.
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