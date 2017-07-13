13 июля 2017, 10:10

За полгода с российского авторынка ушло 18 моделей

Первое полугодие 2017 года хоть и принесло рекордный рост автомобильного рынка, равный 15%, специалисты обладают и другими статистическими данными. По подсчетам экспертов, отечественный авторынок «обеднел» на 18 моделей.
^
Ранее мы писали
С 2014 года аналитики наблюдали только отрицательную динамику на рынке продаж легковых автомобилей в России ...
Читать далее
По словам экспертов, в первой трети года решение о прекращении продаж в России приняло руководство пяти автопроизводителей, «забрав» с собой 11 моделей. Во втором квартале рынок покинули семь моделей, но уже шести различных брендов.

Согласно аналитике, ассортимент сократился за счет выхода таких моделей, как Hyundai Genesis, DFM S30, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen Passat СС,  Audi A1 и электромобили Mitsubishi, Opel, премиальный суббренд Honda Acura, KIA Venga, Volkswagen Touareg, Brilliance Н230, Fiat-Chrysler (FCA). В ближайшее время покупателям станут недоступны хэтчбеки Volkswagen Golf, запасы которых на складах у дилеров уже на исходе.

Существует вероятность выхода с российского рынка автомобилей Nissan Tiida/Sentra. Об этом свидетельствует прекращение выпуска на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который с мая не производит модели марки и не получает на них новые заказы.

Но несмотря на это, компания Subaru рассматривает возможность возвращения в Россию, также как и Honda не исключает вероятности восстановить продажи седанов Civic и Accord.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Средний кроссовер
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
cudrin
ГрузАвтоСервис | отзывы
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Станислав
Компактный LIFAN X50
Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
AlisaRR
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Ford Tourneo Custom: семейный ковчег
Права для иностранцев: только ли формальность?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 20 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
За полгода с российского авторынка ушло 18 моделей
{{material_120036}}По словам экспертов, в первой трети года решение о прекращении продаж в России приняло руководство пяти автопроизводителей, «забрав» с собой 11 моделей. Во втором квартале рынок покинули семь моделей, но уже шести различных брендов.Согласно аналитике, ассортимент сократился за счет выхода таких моделей, как Hyundai Genesis, DFM S30, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen Passat СС,  Audi A1 и электромобили Mitsubishi, Opel, премиальный суббренд Honda Acura, KIA Venga, Volkswagen Touareg, Brilliance Н230, Fiat-Chrysler (FCA). В ближайшее время покупателям станут недоступны хэтчбеки Volkswagen Golf, запасы которых на складах у дилеров уже на исходе.Существует вероятность выхода с российского рынка автомобилей Nissan Tiida/Sentra. Об этом свидетельствует прекращение выпуска на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который с мая не производит модели марки и не получает на них новые заказы.Но несмотря на это, компания Subaru рассматривает возможность возвращения в Россию, также как и Honda не исключает вероятности восстановить продажи седанов Civic и Accord.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пенза Нижневартовск Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG