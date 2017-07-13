13 июля 2017, 10:10
За полгода с российского авторынка ушло 18 моделей
Первое полугодие 2017 года хоть и принесло рекордный рост автомобильного рынка, равный 15%, специалисты обладают и другими статистическими данными. По подсчетам экспертов, отечественный авторынок «обеднел» на 18 моделей.
Ранее мы писали
С 2014 года аналитики наблюдали только отрицательную динамику на рынке продаж легковых автомобилей в России ...Читать далее
Согласно аналитике, ассортимент сократился за счет выхода таких моделей, как Hyundai Genesis, DFM S30, Mitsubishi Lancer Evolution, Volkswagen Passat СС, Audi A1 и электромобили Mitsubishi, Opel, премиальный суббренд Honda Acura, KIA Venga, Volkswagen Touareg, Brilliance Н230, Fiat-Chrysler (FCA). В ближайшее время покупателям станут недоступны хэтчбеки Volkswagen Golf, запасы которых на складах у дилеров уже на исходе.
Существует вероятность выхода с российского рынка автомобилей Nissan Tiida/Sentra. Об этом свидетельствует прекращение выпуска на автозаводе «ЛАДА Ижевск», который с мая не производит модели марки и не получает на них новые заказы.
Но несмотря на это, компания Subaru рассматривает возможность возвращения в Россию, также как и Honda не исключает вероятности восстановить продажи седанов Civic и Accord.
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Читайте по теме
Права для иностранцев: только ли формальность?
12.07.2017, 09:22
Заводу Ford во Всеволожске исполнилось 15 лет
10.07.2017, 15:01
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
09.07.2017, 22:46
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
07.07.2017, 10:17
В Санкт-Петербурге открылся сервисный центр MAN
06.07.2017, 08:57
На Байкале прошла российская презентация Lifan Murman
05.07.2017, 18:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вариатор в топку, кто придумал их на кроссоверы ставить, самое слабое место в машине это вариатор, если он там есть.
Сотрудники в этом горе автосервисе мягко говоря "редиски". Приехал с одной проблемой, уехал с еще большими трудностями. Мастер, который сдавал машину обматерил меня на чем свет стоит и сказал что это я тупой. Крайне не рекомендую обращаться туда. И машина и нервы целее будут. Обходите стороной!!!
Добрейшего всем дня!!! Хочу поделиться своими впечатлениями от моего Лифана Х50. Машину подарил муж на годовщину свадьбы) ) Спасибо любимый муж!!!! Девочки меня поймут - красненькая, компактная, шустрая, высокая, в салоне (по мне) всё на своём месте, удобно. У нас комплектация полная-люкс, но мультимедию ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное