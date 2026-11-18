За какие нарушения ПДД у российских водителей теперь забирают машину насовсем

В Югре Toyota конфисковали после повторной пьяной поездки. Конфискация возможна и за повторные нарушения ПДД. Окончательное решение принимает суд. Основание зависит от статьи и обстоятельств дела.

В Югре Toyota конфисковали после повторной пьяной поездки. Конфискация возможна и за повторные нарушения ПДД. Окончательное решение принимает суд. Основание зависит от статьи и обстоятельств дела.

43-летний житель Югры лишился Toyota после повторной поездки за рулем в нетрезвом виде. По сообщению Госавтоинспекции России, автомобиль остановили в Нефтеюганске после сигнала очевидца. Освидетельствование выявило в выдыхаемом воздухе 0,873 мг/л алкоголя.

В 2025 году водитель уже получил штраф в 45 тысяч рублей и лишился прав на год и шесть месяцев за аналогичное нарушение. На этот раз суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. Водить ему запретили на два года, а машину конфисковали в собственность государства. Штраф и запрет на управление могут назначаться одновременно с конфискацией.

Конфискация относится к уголовно-правовым мерам, а не к обычным административным наказаниям за нарушение ПДД. Она не применяется автоматически: суд решает, признать ли автомобиль орудием преступления. По общему правилу статьи 104.1 УК РФ конфисковать можно транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное при совершении преступления. Если автомобиль принадлежит другому лицу, вопрос о его конфискации требует отдельной оценки.

Основание для конфискации внесли в пункт «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 258-ФЗ. Поправки вступили в силу 25 июля 2022 года и распространили эту меру на транспортные средства, использованные при преступлениях, предусмотренных статьями 264.1-264.3 УК РФ. Решение принимает суд. После вступления приговора в силу конфискованный автомобиль переходит в собственность государства. Положения закона опубликованы на официальном портале правовой информации.

Статья 264.1 УК РФ касается повторного управления автомобилем в состоянии опьянения после административного наказания за аналогичное деяние либо при наличии судимости за преступление, связанное с нетрезвым вождением. Прежнее наказание или судимость обязательны для состава преступления: первая подобная поездка сама по себе не подпадает под эту статью. В зависимости от квалификации дела санкции включают штраф или обязательные либо принудительные работы. Суд может назначить ограничение свободы или лишение свободы; дополнительно он запрещает заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

По статье 264.2 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за повторный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч при установленных законом условиях. Они включают ситуацию, когда водитель ранее был лишен права управления и подвергнут административному наказанию либо имеет судимость за такое нарушение. Статья 264.3 УК РФ относится к повторному управлению транспортом лицом, лишенным права управления и ранее подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за такое деяние. При преступлениях по этим статьям автомобиль также могут конфисковать на условиях статьи 104.1 УК РФ.

Еще один приговор вынесли в Татарстане. 16 ноября прокуратура Менделеевского района сообщила о деле 28-летнего уроженца Ижевска: 8 марта 2026 года он управлял ВАЗ-2109 в нетрезвом виде, а ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы. Он также запретил ему деятельность, связанную с управлением транспортом, на два года. ВАЗ-2109 конфисковали в собственность государства. Об этом сообщила Avtospravochnaya.com со ссылкой на прокуратуру Татарстана.