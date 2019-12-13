Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 декабря 2019, 19:37

За проезд по ЗСД в Петербурге можно будет заплатить со смартфона

  • 932
  • 0
Фото: Невские новости
На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге вводят новый способ оплаты. Как сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», новые автоматы смогут принимать к оплате банковские карты и различные NFC-устройства.
За проезд по ЗСД в Петербурге можно будет заплатить со смартфона

Фото: Невские новости

Ранее мы писали
В прошлую пятницу на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге зафиксирован новый рекордный показатель ...
Читать далее
С субботы, 14 декабря, на въезде и съезде на трассу в районе набережной реки Екатерингофки на двух правых полосах заработают автоматы, оплатить проезд в которых можно без кассира обычной банковской картой с чипом или любым бесконтактным устройством – картой, смартфоном или «умными» часами. Это намного удобнее, чем платить наличными. Как пишет Peterburg2, в последнее время водители, не имеющие транспондеров, все чаще предпочитают платить именно банковской картой.

Линии оплаты, оборудованные такими автоматами, обозначат информационными щитами синего цвета. Ранее полосы ЗСД имели только две цветовые маркировки. Желтыми знаками обозначали универсальные полосы со всеми видами оплаты, а зелеными – с оплатой только транспондерами. 

В режиме автоматической оплаты полосы пока будут работать только в периоды небольшой транспортной нагрузки: ночью и вне часов пик. В пиковое время их планируют переводить на универсальный режим оплаты. В ближайшее время новые автоматы появятся на всех въездах и заездах на ЗСД.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв обновленного Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
Регламент технического обслуживания Nissan Qashqai (J11) 2,0 л (бензин) http:// mskjapan.ru/ articles/ to_nissan_qashqai_j11
PDM
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
а на вседляводителей.рф пишут что он уже продается
Глеб Куклин
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 89 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
За проезд по ЗСД в Петербурге можно будет заплатить со смартфона
{{material_126881}}С субботы, 14 декабря, на въезде и съезде на трассу в районе набережной реки Екатерингофки на двух правых полосах заработают автоматы, оплатить проезд в которых можно без кассира обычной банковской картой с чипом или любым бесконтактным устройством – картой, смартфоном или «умными» часами. Это намного удобнее, чем платить наличными. Как пишет Peterburg2, в последнее время водители, не имеющие транспондеров, все чаще предпочитают платить именно банковской картой.Линии оплаты, оборудованные такими автоматами, обозначат информационными щитами синего цвета. Ранее полосы ЗСД имели только две цветовые маркировки. Желтыми знаками обозначали универсальные полосы со всеми видами оплаты, а зелеными – с оплатой только транспондерами. В режиме автоматической оплаты полосы пока будут работать только в периоды небольшой транспортной нагрузки: ночью и вне часов пик. В пиковое время их планируют переводить на универсальный режим оплаты. В ближайшее время новые автоматы появятся на всех въездах и заездах на ЗСД.
2019-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставропольский край Рязань Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.