13 декабря 2019, 19:37
За проезд по ЗСД в Петербурге можно будет заплатить со смартфона
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Фото: Невские новости
На Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге вводят новый способ оплаты. Как сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», новые автоматы смогут принимать к оплате банковские карты и различные NFC-устройства.
Фото: Невские новости
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Линии оплаты, оборудованные такими автоматами, обозначат информационными щитами синего цвета. Ранее полосы ЗСД имели только две цветовые маркировки. Желтыми знаками обозначали универсальные полосы со всеми видами оплаты, а зелеными – с оплатой только транспондерами.
В режиме автоматической оплаты полосы пока будут работать только в периоды небольшой транспортной нагрузки: ночью и вне часов пик. В пиковое время их планируют переводить на универсальный режим оплаты. В ближайшее время новые автоматы появятся на всех въездах и заездах на ЗСД.
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15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
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Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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