11 января 2018, 13:51

За пьяное вождение в праздники задержали более 11 тысяч водителей

Во время минувших новогодних каникул, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018-го, сотрудники Госавтоинспекции России задержали 11,5 тыс. водителей, находящихся в состоянии опьянения. При этом 6 тыс. россиян отказалась от медосвидетельствования.
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Как пояснили в ведомстве, в период новогодних праздников на дорогах усиленно дежурили патрули. В праздничные дни существенно увеличивается плотность транспортного потока и, как следствие, число ДТП.

Так, в каникулы на российских дорогах произошло более 3,2 тыс. ДТП. Жертвами аварий стали 509 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести. При этом каждое 12 ДТП произошло с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения.
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За пьяное вождение в праздники задержали более 11 тысяч водителей
Как пояснили в ведомстве, в период новогодних праздников на дорогах усиленно дежурили патрули. В праздничные дни существенно увеличивается плотность транспортного потока и, как следствие, число ДТП.Так, в каникулы на российских дорогах произошло более 3,2 тыс. ДТП. Жертвами аварий стали 509 человек, еще 4,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести. При этом каждое 12 ДТП произошло с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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