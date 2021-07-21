За пять лет через онлайн-шоурум россияне приобрели более 68 000 автомобилей
Фото: Renault
Помимо так называемой дистанционной покупки автомобилей Renault предлагает разнообразный перечень цифровых услуг для их выбора и технического обслуживания. Только за минувшие полгода года ими воспользовались более 20 000 человек.
Ян Птачек, генеральный директор Renault в России и странах СНГ, заметил, что именно Renault первым из автопроизводителей на российском рынке предложил покупку автомобилей через Интернет, запустив собственный онлайн-шоурум.
«Мы стали пионерами на digital-пути и внесли вклад не только в развитие автомобильного сектора, но и российского рынка E-commerce в целом, - прокомментировал г-н Птачек. - Своим примером мы доказали, что онлайн-покупка автомобиля может быть такой же легкой и простой, как и приобретение любых других видов товаров».
Глава «Renault Россия» отметил особую роль дилерской сети в данном проекте. Именно сообща, подчеркнул Ян Птачек, разрабатываются инновационные сервисы и задается тренд на рынке: «В 2020 году, когда большинство наших клиентов были вынуждены оставаться в самоизоляции, наша стратегия оказалась как никогда актуальной, позволив совершать покупки в современном, удобном, а главное, безопасном формате».
Три года назад у дилеров Renault появилась возможность интеграции интерфейса онлайн-шоурума на свои сайты. В настоящее время на них приходится около 13% всех онлайн-продаж. В онлайн-шоурум интегрированы 150 дилерских центров во всех городах присутствия бренда Renault. Наиболее активные из них – это Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Нижегородская, Челябинская и Пензенская области, Башкортостан и Пермский край.
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