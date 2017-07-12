12 июля 2017, 16:35

За роскошь придется заплатить - Минпромторг готовит новый налог

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, ведомство может повысить транспортный налог на роскошные автомобили. Нововведение коснется владельцев моделей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
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В данный момент над этим проектом трудятся специалисты министерства промышленности и торговли и министерства финансов. В данный момент в России существует список дорогих автомобилей, которые попадают под действие «налога на роскошь». Перечень содержит 191 транспортное средство. Например, это Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и так далее. Глава ведомства почеркнул, что новый налог не затронет менее обеспеченные слои населения, которые используют автомобили как средство передвижения, а не как предмет роскоши.

Противоположную точку зрения озвучивает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 10 июля она заявила, что гораздо справедливее вместо увеличения транспортного налога повысить акцизы на бензин. Эта мера позволит избежать повышения транспортного налога тем категориям населения, которые редко пользуются своим автомобилем, например, пенсионерам.

Сейчас транспортным налогом обременены владельцы автомобилей, мотоциклов, автобусов, водного и другого транспорта. Размер налога варьируется в зависимости от региона и зависит от различных характеристик транспортного средства.

Предыдущее повышение транспортного налога произошло в июле 2013 года.

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За роскошь придется заплатить - Минпромторг готовит новый налог
{{material_119856}}В данный момент над этим проектом трудятся специалисты министерства промышленности и торговли и министерства финансов. В данный момент в России существует список дорогих автомобилей, которые попадают под действие «налога на роскошь». Перечень содержит 191 транспортное средство. Например, это Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini и так далее. Глава ведомства почеркнул, что новый налог не затронет менее обеспеченные слои населения, которые используют автомобили как средство передвижения, а не как предмет роскоши.Противоположную точку зрения озвучивает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 10 июля она заявила, что гораздо справедливее вместо увеличения транспортного налога повысить акцизы на бензин. Эта мера позволит избежать повышения транспортного налога тем категориям населения, которые редко пользуются своим автомобилем, например, пенсионерам.Сейчас транспортным налогом обременены владельцы автомобилей, мотоциклов, автобусов, водного и другого транспорта. Размер налога варьируется в зависимости от региона и зависит от различных характеристик транспортного средства.Предыдущее повышение транспортного налога произошло в июле 2013 года.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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