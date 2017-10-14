14 октября 2017, 08:42

За шаурмой надо ехать налево, за шавермой - направо

На 368 км автомобильной трассы М-10 Москва — Санкт-Петербург, что в непосредственной близости от города Валдая, установлен необычный знак. Он недвусмысленно указывает направления, где заканчивается шаверма и начинается шаурма. Или, наоборот, кому как нравится.
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Оба варианта названия вошли в хорошо известный многим список различий в речи москвичей и петербуржцев: бордюр — поребрик, подъезд — парадная, булка-батон, бычок-хабарик и т.п.

Памятный знак для фотографирования стоит на задворках кафе «Полпути» у села Едрово. Знатоки говорят, что указатель расположен не совсем удачно, поскольку его не видно с трассы, и у него очень неудобно фотографироваться — вокруг столбы и заборы.

Это уже не первый дорожный знак в Валдае. В 2014-м в городе появился предшественник, указывающий, в каком направлении находится бордюр, а в каком поребрик.

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Отзывы по теме
Форум Derways Cowboy
не нужно ругать машину...ковбой обалденный к нему просто мозги нужно......
сергей
Выбор китайского авто
У кого есть эко-машина. За и против напишите
ignat2009
Машина для дальних поездок.
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
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За шаурмой надо ехать налево, за шавермой - направо
Оба варианта названия вошли в хорошо известный многим список различий в речи москвичей и петербуржцев: бордюр — поребрик, подъезд — парадная, булка-батон, бычок-хабарик и т.п.Памятный знак для фотографирования стоит на задворках кафе «Полпути» у села Едрово. Знатоки говорят, что указатель расположен не совсем удачно, поскольку его не видно с трассы, и у него очень неудобно фотографироваться — вокруг столбы и заборы.Это уже не первый дорожный знак в Валдае. В 2014-м в городе появился предшественник, указывающий, в каком направлении находится бордюр, а в каком поребрик.
2017-10-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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