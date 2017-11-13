13 ноября 2017, 09:32

За скрученные номера могут дать срок

В профессиональный праздник российской полиции, 10 ноября текущего года, неизвестный похитил регистрационные знаки с автомобиля KIA Rio, припаркованного у дома по улице Брянцева в Санкт-Петербурге и оставил записку с требуемой денежной суммой.
^

Полицейские довольно оперативно изобличили в совершении данного преступления 24-летнего гражданина. Тот сразу дал явку с повинной и признался в содеянном. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства).

Подозреваемый вынужден был дать подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто | отзывы
Один раз с мужиками в гараже намудрили такого, что не смогли в итоге всё починить ( ( стали мы вообщем один раз перепрошивать потолок и делать "шумоизоляцию" так потом машина вся в каких-то соплях висела, обращался в тюненг ателье, там ценник такой загнули, что легче было новую машину купить. В итоге ...
AntonyPetis
Утепление дома
| Кому: MaxOnn и утепляться лучше экологически безопасным утеплителем. Из минеральных утеплителей мне больше всего нравится урса. Качественный достойный материал, с ним удобно работать. Плиты упругие, хорошо встают в распор.
Control81
«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
Я на почти таком, который изображён справа (402-й) работал в 1964-1965-м годах - он был без молдингов на крыльях и дверях. Обсуждается москвич-407, на фото он с молдингами, который НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЛИ "СТИЛЯГОЙ". Так называли 403-й, у которого были ДВОЙНЫЕ молдинги, между которыми часто была с завода ...
Владимир Аникейчев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
За скрученные номера могут дать срок
Полицейские довольно оперативно изобличили в совершении данного преступления 24-летнего гражданина. Тот сразу дал явку с повинной и признался в содеянном. Похищенное изъято.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 325.1 УК РФ (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства). Подозреваемый вынужден был дать подписку о невыезде и надлежащем поведении.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калужская область Ивановская область Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG