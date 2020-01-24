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24 января 2020, 13:09

За скручивание пробега предлагают штрафовать на 1 млн рублей

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила ввести «сверхнаказание» за скручивание пробега автомобиля. Компании, оказывающие подобные услуги, могут начать штрафовать на 1 млн рублей.
За скручивание пробега предлагают штрафовать на 1 млн рублей

Фото взято из открытых источников

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Сейчас в Уголовном кодексе уже существует статья, по которой можно привлечь компанию за скручивание пробега. На практике доказать преступные действия оказывается тяжело, да и штраф предусмотрен минимальный – всего 500 рублей. РОАД предлагает четко прописать незаконность манипуляций с одометром и установить ощутимое наказание. Организации надо штрафовать на 1 млн рублей, а физических лиц – на 300 тысяч рублей.

Для сравнения, в других странах скручивание пробега рассматривается как тяжелое преступление. В США за это даже могут посадить в тюрьму. В России доказать факт скручивания сложно, поскольку не существует базы по пробегам автомобилей. Зачастую продавец подержанной машины даже не подозревает, что пробег был скручен еще предыдущим владельцем. Поэтому сейчас главное прописать в законе необходимость фиксировать пробег автомобилей всеми профессиональными участниками рынка, цитирует агентство «Москва» президента РОАД Олега Моисеева.

Идея ужесточить наказание за скручивание пробега «всплывает» далеко не в первый раз. Три года назад РОАД уже выступала с аналогичной инициативой. А в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» петербургского Законодательного собрания предлагали ввести отдельную статью в УК за скручивание пробега и наказывать виновных лишением свободы на срок до 6 лет в зависимости от обстоятельств.
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За скручивание пробега предлагают штрафовать на 1 млн рублей
{{material_128231}}Сейчас в Уголовном кодексе уже существует статья, по которой можно привлечь компанию за скручивание пробега. На практике доказать преступные действия оказывается тяжело, да и штраф предусмотрен минимальный – всего 500 рублей. РОАД предлагает четко прописать незаконность манипуляций с одометром и установить ощутимое наказание. Организации надо штрафовать на 1 млн рублей, а физических лиц – на 300 тысяч рублей.Для сравнения, в других странах скручивание пробега рассматривается как тяжелое преступление. В США за это даже могут посадить в тюрьму. В России доказать факт скручивания сложно, поскольку не существует базы по пробегам автомобилей. Зачастую продавец подержанной машины даже не подозревает, что пробег был скручен еще предыдущим владельцем. Поэтому сейчас главное прописать в законе необходимость фиксировать пробег автомобилей всеми профессиональными участниками рынка, цитирует агентство «Москва» президента РОАД Олега Моисеева.Идея ужесточить наказание за скручивание пробега «всплывает» далеко не в первый раз. Три года назад РОАД уже выступала с аналогичной инициативой. А в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» петербургского Законодательного собрания предлагали ввести отдельную статью в УК за скручивание пробега и наказывать виновных лишением свободы на срок до 6 лет в зависимости от обстоятельств.
2020-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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