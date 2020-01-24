24 января 2020, 13:09
За скручивание пробега предлагают штрафовать на 1 млн рублей
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила ввести «сверхнаказание» за скручивание пробега автомобиля. Компании, оказывающие подобные услуги, могут начать штрафовать на 1 млн рублей.
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Для сравнения, в других странах скручивание пробега рассматривается как тяжелое преступление. В США за это даже могут посадить в тюрьму. В России доказать факт скручивания сложно, поскольку не существует базы по пробегам автомобилей. Зачастую продавец подержанной машины даже не подозревает, что пробег был скручен еще предыдущим владельцем. Поэтому сейчас главное прописать в законе необходимость фиксировать пробег автомобилей всеми профессиональными участниками рынка, цитирует агентство «Москва» президента РОАД Олега Моисеева.
Идея ужесточить наказание за скручивание пробега «всплывает» далеко не в первый раз. Три года назад РОАД уже выступала с аналогичной инициативой. А в прошлом году депутаты фракции «Единая Россия» петербургского Законодательного собрания предлагали ввести отдельную статью в УК за скручивание пробега и наказывать виновных лишением свободы на срок до 6 лет в зависимости от обстоятельств.
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