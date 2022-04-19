19 апреля 2022, 13:27
За сообщения о пьяных водителях начали неплохо платить (и на дорогах стало безопаснее)
Житель Нового Уренгоя сообщил о пьяном водителе и получил в награду 4 000 рублей. Так местные власти решили поощрять граждан за информацию о правонарушениях.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Фото: pinterest.ru
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С начала 2022 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа к административной ответственности было привлечено более 80 водителей в состоянии опьянения, еще примерно 30 автолюбителей отказались пройти медосвидетельствование, сообщает пресс-служба регионального главка. Вместе с тем, за первые три месяца в округе было зарегистрировано лишь одно ДТП, произошедшее по вине нетрезвого водителя.
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21.04.2022, 13:32
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21.04.2022, 12:49
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