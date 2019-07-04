4 июля 2019, 16:22

За тарифами ОСАГО будут следить в ОНФ

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Эксперты Общероссийского народного фронта проследят за установлением справедливых тарифов по ОСАГО в связи с реформой системы. По оценкам специалистов, стоимость полиса для добросовестных водителей должна снизиться.

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Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО. Кабмин рассмотрит документ 4 июля, сообщил ТАСС. Законопроект предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициентов, связанных с техническими характеристиками автомобиля и территорией использования машины. Правда, документ также предполагает возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в мае сразу несколько крупных страховых компаний повысили ставки тарифа по ОСАГО для автовладельцев Москвы. По официальной версии, причиной такого шага стал рост убыточности по «автогражданке» в I квартале 2019 года.

Ставки тарифа по ОСАГО выросли у разных страховщиков на 11 – 14%. Например, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» подняли тарифы с 3 600 до 4 118 рублей, а «Росгосстрах» - с 3 699 до тех же 4 118 рублей. Аналогичное повышение готовит и ВСК. Причины следует искать, прежде всего, в неутешительных для страховых компаний финансовых показателях по ОСАГО за январь-апрель 2019 года.


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За тарифами ОСАГО будут следить в ОНФ
{{material_126192}} Ранее комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о либерализации системы ОСАГО. Кабмин рассмотрит документ 4 июля, сообщил ТАСС. Законопроект предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициентов, связанных с техническими характеристиками автомобиля и территорией использования машины. Правда, документ также предполагает возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД. Ранее сообщалось, что в мае сразу несколько крупных страховых компаний повысили ставки тарифа по ОСАГО для автовладельцев Москвы. По официальной версии, причиной такого шага стал рост убыточности по «автогражданке» в I квартале 2019 года.Ставки тарифа по ОСАГО выросли у разных страховщиков на 11 – 14%. Например, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» подняли тарифы с 3 600 до 4 118 рублей, а «Росгосстрах» - с 3 699 до тех же 4 118 рублей. Аналогичное повышение готовит и ВСК. Причины следует искать, прежде всего, в неутешительных для страховых компаний финансовых показателях по ОСАГО за январь-апрель 2019 года.
2019-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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