4 июля 2019, 16:22
За тарифами ОСАГО будут следить в ОНФ
- 818
- 0
Эксперты Общероссийского народного фронта проследят за установлением справедливых тарифов по ОСАГО в связи с реформой системы. По оценкам специалистов, стоимость полиса для добросовестных водителей должна снизиться.
Ранее мы писали
С 1 апреля этого года вступили в силу очередные изменения в закон об ОСАГО: коэффициент бонус-малус отныне ...Читать далее
Ранее сообщалось, что в мае сразу несколько крупных страховых компаний повысили ставки тарифа по ОСАГО для автовладельцев Москвы. По официальной версии, причиной такого шага стал рост убыточности по «автогражданке» в I квартале 2019 года.
Ставки тарифа по ОСАГО выросли у разных страховщиков на 11 – 14%. Например, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» подняли тарифы с 3 600 до 4 118 рублей, а «Росгосстрах» - с 3 699 до тех же 4 118 рублей. Аналогичное повышение готовит и ВСК. Причины следует искать, прежде всего, в неутешительных для страховых компаний финансовых показателях по ОСАГО за январь-апрель 2019 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв нового Volkswagen Passat: ветер совершенства
01.07.2019, 00:04
Тест-драйв Renault Arkana: красавчик поневоле
25.06.2019, 00:15
На Chevrolet Traverse едем к лазурным водам «Уральского Бали»
22.06.2019, 07:41
Тест-драйв Skoda Kodiaq Scout: разведка дизелем
11.06.2019, 22:01
Тест-драйв Nissan X-Trail: за ним не заржавеет!
27.05.2019, 20:00
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
08.05.2019, 17:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
В автосалон обратился по рекомендации коллеги с работы. Решил поехать и посмотреть. Интересовал грузовик с пробегом. Хотел брать в кредит, но условия везде разные. В Автокоме посмотрел машины, выбрал с менеджером. 14,9 % годовых по кредиту меня устроило. Когда сообщили, что кредит одобрен, я оформил ...
Я прилетела из другого города, чтобы купить БМВ, пока есть хорошая скидка, выгода получалась в 200 тысяч, для меня это приличная сумма. Заранее обсудила все тонкости с менеджером Сергеем, договорились о времени моего приезда, чтобы сразу поехать на тест-драйв. Приехала, а автомобиль не готов, сел аккумулятор ...
Цитата:| Кому: Vadim Получается, вам банально не повезло с менеджером. От этого никто не застрахован, но это еще не показатель для работы всего салона. Я когда покупал, тоже пришлось ждать больше месяца, а уговор был на две недели. Мне звонил старший менеджер, извинялся и объяснял, что на самом деле ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве