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5 марта 2020, 14:38

За титул лучшего автомобиля в мире две «Мазды» будут бороться с «Киа»

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Фото: Mazda
Оргкомитет конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2020) объявил тройку финалистов, из которых авторитетному жюри через месяц предстоит выбрать лучший автомобиль. Победителя по традиции назовут на специальном мероприятии, организованном в рамках Нью-Йоркского автосалона.
За титул лучшего автомобиля в мире две Мазды будут бороться с Киа

Фото: Kia

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Как всегда, в начале марта жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» сокращает число претендентов на главный приз до трех. Аналогичным образом «подрезаются» списки по остальным номинациям. В 2020 году за титул лучшего в мире автомобиля будут бороться Mazda3, Mazda CX-30 и Kia Telluride. За бортом остались 7 моделей: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz CLA и Mercedes-Benz GLB, а также Volkswagen Golf и Volkswagen T-Cross

В номинации «Лучший городской автомобиль» борьбу продолжат электрическая Kia Soul EV, такой же Mini Cooper SE и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. В категории «Лучший представительский автомобиль» электрические Mercedes-Benz EQC и Porsche Taycan столкнутся с мощным Porsche 911. В номинации «Лучший спортивный автомобиль» победа досрочно досталась немецкой марке Porsche, жюри осталось только определиться с конкретной моделью: Taycan, 911 или 718 Spyder/Cayman GT4. На премию в номинации «Лучший дизайн» претендуют Mazda3, Porsche Taycan и завоевавший титул лучшего автомобиля в Европе (ECOTY-2020) хэтчбек Peugeot 208.

Обладателя Гран-при и победителей по дополнительным номинациям назовут 8 апреля 2020 года на международном автосалоне в Нью-Йорке. Организаторы мотор-шоу, кстати, уже подтвердили, что мероприятие состоится в любом случае, невзирая на ситуацию с коронавирусом, из-за которого пришлось отменить Женевский автосалон.

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За титул лучшего автомобиля в мире две «Мазды» будут бороться с «Киа»
{{material_129148}}Как всегда, в начале марта жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» сокращает число претендентов на главный приз до трех. Аналогичным образом «подрезаются» списки по остальным номинациям. В 2020 году за титул лучшего в мире автомобиля будут бороться Mazda3, Mazda CX-30 и Kia Telluride. За бортом остались 7 моделей: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Range Rover Evoque, Mercedes-Benz CLA и Mercedes-Benz GLB, а также Volkswagen Golf и Volkswagen T-CrossВ номинации «Лучший городской автомобиль» борьбу продолжат электрическая Kia Soul EV, такой же Mini Cooper SE и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. В категории «Лучший представительский автомобиль» электрические Mercedes-Benz EQC и Porsche Taycan столкнутся с мощным Porsche 911. В номинации «Лучший спортивный автомобиль» победа досрочно досталась немецкой марке Porsche, жюри осталось только определиться с конкретной моделью: Taycan, 911 или 718 Spyder/Cayman GT4. На премию в номинации «Лучший дизайн» претендуют Mazda3, Porsche Taycan и завоевавший титул лучшего автомобиля в Европе (ECOTY-2020) хэтчбек Peugeot 208.Обладателя Гран-при и победителей по дополнительным номинациям назовут 8 апреля 2020 года на международном автосалоне в Нью-Йорке. Организаторы мотор-шоу, кстати, уже подтвердили, что мероприятие состоится в любом случае, невзирая на ситуацию с коронавирусом, из-за которого пришлось отменить Женевский автосалон.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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