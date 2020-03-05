5 марта 2020, 14:38
За титул лучшего автомобиля в мире две «Мазды» будут бороться с «Киа»
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Фото: Mazda
Оргкомитет конкурса «Всемирный автомобиль года» (WCOTY-2020) объявил тройку финалистов, из которых авторитетному жюри через месяц предстоит выбрать лучший автомобиль. Победителя по традиции назовут на специальном мероприятии, организованном в рамках Нью-Йоркского автосалона.
Фото: Kia
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В номинации «Лучший городской автомобиль» борьбу продолжат электрическая Kia Soul EV, такой же Mini Cooper SE и компактный кроссовер Volkswagen T-Cross. В категории «Лучший представительский автомобиль» электрические Mercedes-Benz EQC и Porsche Taycan столкнутся с мощным Porsche 911. В номинации «Лучший спортивный автомобиль» победа досрочно досталась немецкой марке Porsche, жюри осталось только определиться с конкретной моделью: Taycan, 911 или 718 Spyder/Cayman GT4. На премию в номинации «Лучший дизайн» претендуют Mazda3, Porsche Taycan и завоевавший титул лучшего автомобиля в Европе (ECOTY-2020) хэтчбек Peugeot 208.
Обладателя Гран-при и победителей по дополнительным номинациям назовут 8 апреля 2020 года на международном автосалоне в Нью-Йорке. Организаторы мотор-шоу, кстати, уже подтвердили, что мероприятие состоится в любом случае, невзирая на ситуацию с коронавирусом, из-за которого пришлось отменить Женевский автосалон.
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Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
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Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
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