За уникальный автомобильный номер просят миллиард рублей
Глава британского тюнинг-ателье Kahn Design Афзаль Кан выставил на аукцион один из старейших номерных знаков Великобритании «F1» за 12 млн фунтов стерлингов. С учетом налогов и сборов финальная сумма составляет 14,1 млн фунтов или в пересчете по текущему курсу 1,2 млрд рублей.
Номер «F1» британские автомобили носят с 1909 года. Предыдущим владельцем знака был Совет графства Эссекс. Табличка украшала Volvo S80 его председателя. В 2008 году британский миллионер Афзаль Кан купил его за 440 000 фунтов стерлингов (35,7 млн рублей). С тех пор ему регулярно поступали предложения продать номер. В 2013 году Кану предложили 6 млн фунтов, а в 2014 году – 10 миллионов. Тогда сделка сорвалась в последний момент. Сейчас номер «F1» красуется на гиперкаре Bugatti Veyron Super Sport Carbon Edition, принадлежащем Афзалю Кану.
В Великобритании автомобильные регистрационные знаки рассматривают в качестве надежных инвестиций, наряду с дорогим вином или предметами искусства. Предыдущий рекорд принадлежит номеру «25 O», который продали в 2014 году за 518 000 фунтов стерлингов (42 млн рублей). Ранее в том же году на торги выставлялся еще один раритет – «X 5», выпущенный в 1903 году властями графства Нортумберленд.
На сайте онлайн аукциона сейчас выставлен еще один ценный лот – автомобильный номер «5 F» за 6,1 млн фунтов стерлингов (около 500 млн рублей).
Комментарии пользователей
Caroline Stuart04.04.2018 15:10
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- Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
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- Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
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Вaм нyжен готoвый, уже настрoенный метoд 3ара6oтка?
- Бeз слoжных кyрсов, в кoторых вы не мoжете разо6раться.
- Бeз рyтиннoй рaботы.
- Бeз oбмaна и чтобы дeньги были дoстойные.
Именнo готoвый зара6оток, а не 6еспoлезный курс!
Пoдро6ности на http:// blagodelo.info (blagodelo.info)
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Какой w12 ало, там 16 цилиндров)
цвет кузова и рисунок обшивки - выше всех похвал!
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