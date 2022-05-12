За внешностью скучного школьного автобуса скрывается потрясающий дом на колесах: смотрим, как он устроен

Ранее мы писали Самый дорогой в мире дом на колёсах Дома на колёсах бывают разные. Относительно дешёвые и очень дорогие. Простые и роскошные. Построены они могут ... Читать далее

Проект был заказан молодоженами из Калифорнии, которым посчастливилось недорого купить 12-метровый школьный автобус на шасси Freightliner. Они решили превратить его в дом на колесах и обратились за помощью к профессионалам. Специалисты Paved to Pines заменили штатные двери, улучшили теплоизоляцию, проложили светодиодное освещение и полностью переоборудовали салон.

Интерьер оформлен в теплых тонах с многочисленными вставками из натурального дерева. Здесь есть большой угловой диван со встроенным местом для хранения вещей, который также превращается в кровать шириной 132 см. Просторный кухонный уголок оснащен полноценной газовой плитой, духовкой, раковиной, микроволновкой и холодильником.

В ванной комнате помимо душевой кабины и биотуалета расположена стиральная машина с сушкой и туалетный столик. В спальной зоне установлена большая кровать, лампы для чтения со встроенными USB-портами и съемные блэкаут-шторы, закрывающие задние окна. По всему салону автобуса разбросано множество отсеков для хранения.

Кроме того, у дома на колесах появился внешний багажник и солнечная батарея на крыше мощностью 1 360 Вт. Переоборудование школьного автобуса в автодом обошлось примерно в 100 тысяч долларов США или порядка 7 млн рублей по текущему курсу.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК