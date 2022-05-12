За внешностью скучного школьного автобуса скрывается потрясающий дом на колесах: смотрим, как он устроен
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Интерьер оформлен в теплых тонах с многочисленными вставками из натурального дерева. Здесь есть большой угловой диван со встроенным местом для хранения вещей, который также превращается в кровать шириной 132 см. Просторный кухонный уголок оснащен полноценной газовой плитой, духовкой, раковиной, микроволновкой и холодильником.
В ванной комнате помимо душевой кабины и биотуалета расположена стиральная машина с сушкой и туалетный столик. В спальной зоне установлена большая кровать, лампы для чтения со встроенными USB-портами и съемные блэкаут-шторы, закрывающие задние окна. По всему салону автобуса разбросано множество отсеков для хранения.
Кроме того, у дома на колесах появился внешний багажник и солнечная батарея на крыше мощностью 1 360 Вт. Переоборудование школьного автобуса в автодом обошлось примерно в 100 тысяч долларов США или порядка 7 млн рублей по текущему курсу.
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