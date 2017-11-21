21 ноября 2017, 16:21
За Volkswagen Tiguan в исполнении Sportline просят от 2 099 000 рублей
Новая версия кроссовера предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 180 л.с. и 220 л.с. или 150-сильным дизелем в сочетании с 7-ступенчатой АКПП и полным приводом.
Volkswagen Tiguan
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 329 000 до 1 954 900 Р
Отзывов: 7
При этом решетка радиатора имеет глянцевые вставки, задний спойлер окрашен в цвет кузова, а на дверях накладки.
Оснащение Tiguan Sportline включает в себя сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink).
Доступны также система бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.
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Отзывы по теме
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