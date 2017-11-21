21 ноября 2017, 16:21

За Volkswagen Tiguan в исполнении Sportline просят от 2 099 000 рублей

Новая версия кроссовера предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 180 л.с. и 220 л.с. или 150-сильным дизелем в сочетании с 7-ступенчатой АКПП и полным приводом.
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Volkswagen Tiguan
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 329 000 до 1 954 900 Р
Отзывов: 7
Внешность «спортивной линии» примечательна 19-дюймовыми легкосплавными дисками Sebring, расширителями колесных арок, диффузором заднего бампера и декоративными выхлопными трубами (для 220-сильной версии).

При этом решетка радиатора имеет глянцевые вставки, задний спойлер окрашен в цвет кузова, а на дверях накладки.

Оснащение Tiguan Sportline включает в себя сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink).

Доступны также система бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.

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Форум Volkswagen Tiguan
| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла в этой ...
Виталий
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
Дмитрий
Volkswagen Tiguan получил новый двигатель
Хрень а не мотор 1.4 150 л.с битурбо , с ресурсом в 100 тыс км, и полным набором болячек , не ужели нельзя поставить нормальный мотор, или к нам поставляют только всякую ......
suomi
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За Volkswagen Tiguan в исполнении Sportline просят от 2 099 000 рублей
{{model_1731}} Внешность «спортивной линии» примечательна 19-дюймовыми легкосплавными дисками Sebring, расширителями колесных арок, диффузором заднего бампера и декоративными выхлопными трубами (для 220-сильной версии). При этом решетка радиатора имеет глянцевые вставки, задний спойлер окрашен в цвет кузова, а на дверях накладки.Оснащение Tiguan Sportline включает в себя сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink).Доступны также система бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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