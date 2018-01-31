31 января 2018, 12:32

За VW Polo Drive немцы запросили 694 900 рублей

Polo Drive построенн на базе комплектации Trendline, предлагается с 3 двигателями на выбор: 90-сильным (1,6 литра, 5МКПП), 110-сильным (1,6 литра, 5МКПП или 6АКПП), а также 1,4-литровым мотором мощностью 125 л.с. в сочетании с 6МКПП или 7АКПП.
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{[model_1854}} В новой версии доступен цвет кузова White Silver. Машина комплектуется 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова, с повторителями поворотов, электрорегулировкой и электроприводом, фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7.

В салоне тканевая обивка сидений Cushion, кожаная отделка спортивного мультируля, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, передний центральный подлокотник, задние сидения, складываемые в пропорции 60:40, алюминиевые накладки на педали, а также декоративные вставки интерьера Dark Illusion.

Присутствуют: аудиосистема R 340 с 6.5-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect, 4 динамиками, камерой заднего вида,  электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, ЦЗ с ДУ и 2 складными радиоключами, круиз-контроль, климат-контроль, электроподогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя ветрового стекла.

Polo Drive уже доступен для заказа во всех дилерских центрах VW.

Купить авто VW, Фольксваген Поло Седан

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
Выбирал между маздой и фольксвагеном. И в моем внутреннем споре победил фольксваген, потому что я понадеялся на немецкую надежность. И не прогадал, потому что езжу на своем поло уже больше трех лет и за все время кардинально ни разу не заглядывал под капот, кроме замены масла и фильтров при ТО. В остальном ...
Олег
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Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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За VW Polo Drive немцы запросили 694 900 рублей
{[model_1854}} В новой версии доступен цвет кузова White Silver. Машина комплектуется 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова, с повторителями поворотов, электрорегулировкой и электроприводом, фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7. В салоне тканевая обивка сидений Cushion, кожаная отделка спортивного мультируля, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, передний центральный подлокотник, задние сидения, складываемые в пропорции 60:40, алюминиевые накладки на педали, а также декоративные вставки интерьера Dark Illusion. Присутствуют: аудиосистема R 340 с 6.5-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect, 4 динамиками, камерой заднего вида,  электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, ЦЗ с ДУ и 2 складными радиоключами, круиз-контроль, климат-контроль, электроподогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя ветрового стекла. Polo Drive уже доступен для заказа во всех дилерских центрах VW.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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