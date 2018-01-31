За VW Polo Drive немцы запросили 694 900 рублей
{[model_1854}} В новой версии доступен цвет кузова White Silver. Машина комплектуется 15-дюймовыми стальными колесами с декоративными колпаками, боковыми зеркалами, окрашенными в цвет кузова, с повторителями поворотов, электрорегулировкой и электроприводом, фарами головного света со сдвоенными рассеивателями и лампами H7.
В салоне тканевая обивка сидений Cushion, кожаная отделка спортивного мультируля, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, передний центральный подлокотник, задние сидения, складываемые в пропорции 60:40, алюминиевые накладки на педали, а также декоративные вставки интерьера Dark Illusion.
Присутствуют: аудиосистема R 340 с 6.5-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой радио/MP3/SD/USB/Bluetooth/App Connect, 4 динамиками, камерой заднего вида, электростеклоподъемники всех дверей с защитой от защемления, ЦЗ с ДУ и 2 складными радиоключами, круиз-контроль, климат-контроль, электроподогрев передних сидений и обогрев форсунок омывателя ветрового стекла.
Polo Drive уже доступен для заказа во всех дилерских центрах VW.
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