8 марта 2018, 13:05

За звание лучшего в мире автомобиля поборются Mazda, Range Rover и Volvo

На Женевском автосалоне огласили шорт-лист номинантов премии Всемирный автомобиль года (WCOTY). За право стать лучшим в 2018 году сразятся три кроссовера: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.
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  За звание лучшего в мире автомобиля поборются Mazda, Range Rover и Volvo За звание лучшего в мире автомобиля поборются Mazda, Range Rover и Volvo
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Жюри конкурса Всемирный автомобиль года – 2018 объявило тройку финалистов. Победителя назовут 28 марта на открытии международного автосалона в Нью-Йорке. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2004 года. В жюри входят 82 журналиста из 25 стран мира. Россию представляют трое: Дмитрий Баринов (АвтоРамблер), Владимир Соловьев (За рулем) и Виталий Тищенко (Top Gear).

Премия присуждается по нескольким номинациям. Помимо Гран-при жюри предстоит определить победителей еще в пяти категориях:
Лучший представительский автомобиль: Audi A8, Porsche Cayenne, Porsche Panamera.
Лучший спортивный автомобиль: BMW M5, Honda Civic Type R, Lexus LC 500
Лучший «зеленый» автомобиль: BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid, Nissan Leaf
Лучший городской автомобиль: Ford Fiesta, Suzuki Swift, Volkswagen Polo
Лучшим дизайн: Lexus LC 500, Range Rover Velar, Volvo XC60

В 2017 году лучшим автомобилем в мире был назван кроссовер Jaguar F-Pace, который вырвал победу у двух достойных соперников – Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Лучшим представительским автомобилем стал Mercedes E-Class, лучшим спорткаром – Porsche Boxster Cayman. Самым экологичным признали Toyota Prius Prime, лучшим автомобилем для города – BMW i3. Кроме того, Jaguar F-Pace наградили за лучший дизайн.

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За звание лучшего в мире автомобиля поборются Mazda, Range Rover и Volvo
Жюри конкурса Всемирный автомобиль года – 2018 объявило тройку финалистов. Победителя назовут 28 марта на открытии международного автосалона в Нью-Йорке. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2004 года. В жюри входят 82 журналиста из 25 стран мира. Россию представляют трое: Дмитрий Баринов (АвтоРамблер), Владимир Соловьев (За рулем) и Виталий Тищенко (Top Gear).Премия присуждается по нескольким номинациям. Помимо Гран-при жюри предстоит определить победителей еще в пяти категориях:• Лучший представительский автомобиль: Audi A8, Porsche Cayenne, Porsche Panamera.• Лучший спортивный автомобиль: BMW M5, Honda Civic Type R, Lexus LC 500• Лучший «зеленый» автомобиль: BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid, Nissan Leaf• Лучший городской автомобиль: Ford Fiesta, Suzuki Swift, Volkswagen Polo• Лучшим дизайн: Lexus LC 500, Range Rover Velar, Volvo XC60В 2017 году лучшим автомобилем в мире был назван кроссовер Jaguar F-Pace, который вырвал победу у двух достойных соперников – Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Лучшим представительским автомобилем стал Mercedes E-Class, лучшим спорткаром – Porsche Boxster Cayman. Самым экологичным признали Toyota Prius Prime, лучшим автомобилем для города – BMW i3. Кроме того, Jaguar F-Pace наградили за лучший дизайн.
2018-03-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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