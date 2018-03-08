8 марта 2018, 13:05
За звание лучшего в мире автомобиля поборются Mazda, Range Rover и Volvo
На Женевском автосалоне огласили шорт-лист номинантов премии Всемирный автомобиль года (WCOTY). За право стать лучшим в 2018 году сразятся три кроссовера: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60.
Жюри конкурса Всемирный автомобиль года – 2018 объявило тройку финалистов. Победителя назовут 28 марта на открытии международного автосалона в Нью-Йорке. Премия присуждается ежегодно, начиная с 2004 года. В жюри входят 82 журналиста из 25 стран мира. Россию представляют трое: Дмитрий Баринов (АвтоРамблер), Владимир Соловьев (За рулем) и Виталий Тищенко (Top Gear).
Премия присуждается по нескольким номинациям. Помимо Гран-при жюри предстоит определить победителей еще в пяти категориях:
• Лучший представительский автомобиль: Audi A8, Porsche Cayenne, Porsche Panamera.
• Лучший спортивный автомобиль: BMW M5, Honda Civic Type R, Lexus LC 500
• Лучший «зеленый» автомобиль: BMW 530e iPerformance, Chrysler Pacifica Hybrid, Nissan Leaf
• Лучший городской автомобиль: Ford Fiesta, Suzuki Swift, Volkswagen Polo
• Лучшим дизайн: Lexus LC 500, Range Rover Velar, Volvo XC60
В 2017 году лучшим автомобилем в мире был назван кроссовер Jaguar F-Pace, который вырвал победу у двух достойных соперников – Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Лучшим представительским автомобилем стал Mercedes E-Class, лучшим спорткаром – Porsche Boxster Cayman. Самым экологичным признали Toyota Prius Prime, лучшим автомобилем для города – BMW i3. Кроме того, Jaguar F-Pace наградили за лучший дизайн.
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Отзывы по теме
Да, по правилам действительно водитель обязан быть пристегнутым, как собственно и пассажир. Но на деле получается, что в условиях города часто это правило игнорируется большинством водителей. А зря, если посмотреть на статистику, то есть ориентировочные данные, что если бы водители, которые попали в ...
| Кому: СергейСцепление это вообще такой странный механизм. Когда у меня не выжималось до конца, оборвались лепестки на корзине. Так что проверьте свою корзину возможно и у вас такая же проблема.
А чего вы вообще ожидали. Покатушки это всегда какие-то жертвы. Коробку поменять можно но эффект не измениться. Сцепление все равно будет вонять. Скорость делает свое дело. Привыкайте к запаху.| Кому: Вася
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