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27 августа 2019, 00:33

Забракованные после «дизельгейта» автомобили VW пользуются в США отличным спросом

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Фото: Люси Николсон / Reuters
После разразившегося в США скандала с фальсификацией выбросов в атмосферу, компания Volkswagen выкупила у владельцев порядка 380 тысяч дизельных автомобилей, на которых было установлено мошенническое программное обеспечение. Машины долгое время хранились в отстойниках и сейчас начали вновь поступать в продажу. Спрос на них оказался неожиданно высок.
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Причина популярности «бракованных» автомобилей Volkswagen – исключительно экономическая. Сейчас эти машины с надежными и мощными дизельными моторами TDI стоят примерно вдвое дешевле новых аналогов. Например, за 12 – 16 тысяч долларов можно найти неплохой Volkswagen Golf или Jetta с пробегом 30 – 60 тысяч километров. Кроме того, у дизельных «Фольксвагенов» на американском рынке нет конкурентов. Моторами на тяжелом топливе обычно оснащаются большие прожорливые внедорожники или пикапы. А двигатель TDI на небольших седанах и хэтчбеках позволяет добиться серьезной экономии топлива при ежедневных поездках.

Кроме того, правительство США обязало Volkswagen предоставлять гарантию на эти подержанные автомобили сроком на 4 года или на 48 тысяч миль пробега (77 тыс. км) после покупки – в зависимости от того, что наступит раньше. Более того, все машины проходят серьезную предпродажную подготовку. Из-за длительного простоя у большинства из них заржавели тормоза и задубели шины. Многим требуется замена аккумулятора, не говоря уже об основных технологических жидкостях. Все эти расходы дилеры берут на себя.

В итоге, из 380 тысяч выкупленных после скандала автомобилей Volkswagen сейчас осталось 70 – 100 тысяч машин и большинство из них – «Пассаты». Чтобы купить их, клиенты готовы лететь к дилерам через всю страну. Volkswagen планирует освободить все площадки, где хранились выкупленные автомобили, к середине 2020 года. Компания вступает в новую электрическую эру, а тему «дизельгейта» изящно обыграли в свежей рекламе электрического микроавтобуса ID. BUZZ.

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у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
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блин, какой же он обалденный. , как же хочется купить. в каком он сейчас ценовом диапазоне ?
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Забракованные после «дизельгейта» автомобили VW пользуются в США отличным спросом
{{material_122947}}Причина популярности «бракованных» автомобилей Volkswagen – исключительно экономическая. Сейчас эти машины с надежными и мощными дизельными моторами TDI стоят примерно вдвое дешевле новых аналогов. Например, за 12 – 16 тысяч долларов можно найти неплохой Volkswagen Golf или Jetta с пробегом 30 – 60 тысяч километров. Кроме того, у дизельных «Фольксвагенов» на американском рынке нет конкурентов. Моторами на тяжелом топливе обычно оснащаются большие прожорливые внедорожники или пикапы. А двигатель TDI на небольших седанах и хэтчбеках позволяет добиться серьезной экономии топлива при ежедневных поездках.Кроме того, правительство США обязало Volkswagen предоставлять гарантию на эти подержанные автомобили сроком на 4 года или на 48 тысяч миль пробега (77 тыс. км) после покупки – в зависимости от того, что наступит раньше. Более того, все машины проходят серьезную предпродажную подготовку. Из-за длительного простоя у большинства из них заржавели тормоза и задубели шины. Многим требуется замена аккумулятора, не говоря уже об основных технологических жидкостях. Все эти расходы дилеры берут на себя.В итоге, из 380 тысяч выкупленных после скандала автомобилей Volkswagen сейчас осталось 70 – 100 тысяч машин и большинство из них – «Пассаты». Чтобы купить их, клиенты готовы лететь к дилерам через всю страну. Volkswagen планирует освободить все площадки, где хранились выкупленные автомобили, к середине 2020 года. Компания вступает в новую электрическую эру, а тему «дизельгейта» изящно обыграли в свежей рекламе электрического микроавтобуса ID. BUZZ.
2019-08-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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