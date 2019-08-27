27 августа 2019, 00:33
Забракованные после «дизельгейта» автомобили VW пользуются в США отличным спросом
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Фото: Люси Николсон / Reuters
После разразившегося в США скандала с фальсификацией выбросов в атмосферу, компания Volkswagen выкупила у владельцев порядка 380 тысяч дизельных автомобилей, на которых было установлено мошенническое программное обеспечение. Машины долгое время хранились в отстойниках и сейчас начали вновь поступать в продажу. Спрос на них оказался неожиданно высок.
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Кроме того, правительство США обязало Volkswagen предоставлять гарантию на эти подержанные автомобили сроком на 4 года или на 48 тысяч миль пробега (77 тыс. км) после покупки – в зависимости от того, что наступит раньше. Более того, все машины проходят серьезную предпродажную подготовку. Из-за длительного простоя у большинства из них заржавели тормоза и задубели шины. Многим требуется замена аккумулятора, не говоря уже об основных технологических жидкостях. Все эти расходы дилеры берут на себя.
В итоге, из 380 тысяч выкупленных после скандала автомобилей Volkswagen сейчас осталось 70 – 100 тысяч машин и большинство из них – «Пассаты». Чтобы купить их, клиенты готовы лететь к дилерам через всю страну. Volkswagen планирует освободить все площадки, где хранились выкупленные автомобили, к середине 2020 года. Компания вступает в новую электрическую эру, а тему «дизельгейта» изящно обыграли в свежей рекламе электрического микроавтобуса ID. BUZZ.
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