Заброшенную нефтяную платформу переоборудуют в роскошный морской курорт (видео)
Фото: youtube.com / Public Investment Fund
Фото: youtube.com / Public Investment Fund
Фото: youtube.com / Public Investment Fund
Фото: youtube.com / Public Investment Fund
Фото: youtube.com / Public Investment Fund
Фото: youtube.com / Public Investment Fund
До курорта можно будет добраться на паромах, яхтах, круизных лайнерах и вертолетах. На бывшей буровой платформе найдется место и для вертолетной площадки, и для пристани на сотню судов. Официальная дата запуска пока не объявлена, но «The Rig» звучит как многообещающий проект, который привлечет тысячи туристов со всего мира.
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