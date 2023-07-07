Заброшенный автосалон Saab пал жертвой своей известности
Фото: скриншот youtube.com / Forgotten Buildings
История дилерского центра Saab во Франции началась в 1972 году как семейный бизнес. Он процветал пока автомобили Saab пользовались успехом. Однако, как только Saab в 2000-х годах вошел в смертельное пике, здоровье владельца автосалона начало ухудшаться. Брат, взявшийся управлять салоном, делал это плохо, и вскоре фирма обанкротилась. В 2010 году автосалон закрылся, но по неизвестным причинам имущество так и не было распродано. Следующие 10 лет автомобили продолжали пылиться в шоуруме, а столы в офисных помещениях были по-прежнему завалены официальными документами и канцелярскими принадлежностями.
К сожалению, в последние несколько лет информация о дилере начала просачиваться в Интернет, что привлекло вандалов и воров. В 2021 году фотографии были опубликованы в блоге Saab, и спустя два года автосалон представляет собой печальное зрелище. У многих автомобилей в шоуруме разбиты окна или сняты детали. Офисы также разграблены.
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Новейший Duster раздевается, чтобы показать свои необычные фары
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-
07.07.2023, 07:26
В Петербурге хотят собирать кроссоверы Chery под брендом Lada
На бывшем заводе Nissan в Петербурге в середине июня стартовала серийная сборка кроссоверов FAW с шильдиками Lada. Скоро к ним могут присоединиться два бестселлера Chery.Читать далее
-
06.07.2023, 17:16
В России готовятся уравнять бумажные и электронные документы водителей
ГИБДД и Минтранс РФ готовят проект постановления правительства, которое сделает тождественными бумажные и цифровые водительские документы. Автомобилисты смогут предъявлять права и документы на машину в электронном виде, а забытые дома бумажные экземпляры больше не будут поводом для штрафа или эвакуации.Читать далее
-
06.07.2023, 16:38
Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
-
06.07.2023, 15:28
Эпичный полет автомобиля с последующим приземлением на крышу магазина попал на видео
Необычная авария, достойная франшизы «Форсаж», попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной у одного из магазинов Саяногорска. Автомобиль использовал ограждение как рампу, чтобы взлететь на крышу торгового павильона.Читать далее
-
06.07.2023, 14:17
Haval предложил россиянам идеальный семейный автомобиль: сколько он стоит?
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