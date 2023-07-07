Заброшенный автосалон Saab пал жертвой своей известности

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Некоторые секреты лучше хранить в тайне. Эту простую истину в очередной раз подтвердила судьба заброшенного автосалона Saab. В течение десяти лет машины простояли в шоуруме в целости и сохранности. Как только про заброшенный дилерский написали в Сети, к нему потянулись не только поклонники шведской марки или любители заброшек, но и обычные хулиганы.

История дилерского центра Saab во Франции началась в 1972 году как семейный бизнес. Он процветал пока автомобили Saab пользовались успехом. Однако, как только Saab в 2000-х годах вошел в смертельное пике, здоровье владельца автосалона начало ухудшаться. Брат, взявшийся управлять салоном, делал это плохо, и вскоре фирма обанкротилась. В 2010 году автосалон закрылся, но по неизвестным причинам имущество так и не было распродано. Следующие 10 лет автомобили продолжали пылиться в шоуруме, а столы в офисных помещениях были по-прежнему завалены официальными документами и канцелярскими принадлежностями.

Фото: скриншот youtube.com / Forgotten Buildings

К сожалению, в последние несколько лет информация о дилере начала просачиваться в Интернет, что привлекло вандалов и воров. В 2021 году фотографии были опубликованы в блоге Saab, и спустя два года автосалон представляет собой печальное зрелище. У многих автомобилей в шоуруме разбиты окна или сняты детали. Офисы также разграблены.

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