Забыли права дома: почему это не лишает вас права управлять, как действовать и что говорить инспектору вместо паники — запомните раз и навсегда

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 октября 2026, 06:35

Забыли права дома: как действовать, что говорить инспектору и какие документы можно предъявить вместо забытых

Забыли права дома: как действовать, что говорить инспектору и какие документы можно предъявить вместо забытых

Забыли права дома: почему это не лишает вас права управлять, как действовать и что говорить инспектору вместо паники — запомните раз и навсегда

Забыли права дома: как действовать, что говорить инспектору и какие документы можно предъявить вместо забытых

Если водительское удостоверение осталось дома, это не означает, что водитель лишен права управления. На основании ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ ему грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Объясняем, как подтвердить данные инспектору и почему одной забытой карточки недостаточно для эвакуации.

Если водительское удостоверение осталось дома, это не означает, что водитель лишен права управления. На основании ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ ему грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Объясняем, как подтвердить данные инспектору и почему одной забытой карточки недостаточно для эвакуации.

При остановке сотрудником ДПС проверка начинается с просьбы инспектора предъявить документы. Затем сотрудник проверяет сведения о водителе в базе Госавтоинспекции. Если удостоверение осталось дома, важно сразу об этом сказать: в этом случае ситуация отличается от управления машиной без прав.

Забытое удостоверение и отсутствие права управления

Когда действующие права есть, но их нет при себе, применяется ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. Водителю грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Для тех, у кого нет прав на управления ТС или был лишен их судом, последствия строже: штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест.

Эвакуировать автомобиль только из-за забытого водительского удостоверения ни кто не будет. Иная ситуация возникает, если у водителя нет свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и на месте нет возможности проверки законности владения машиной: именно наличие регистрационного документа связывается с возможностью задержания автомобиля.

Забытая пластиковая карточка не означает, что водитель лишен права управления. Но при отсутствии документа на собственность ТС предусмотрены последствия.

Что сообщить инспектору

Лучше спокойно сказать, что удостоверение действительно и открыто по соответствующей категории, но осталось дома. Выдумывать историю о краже документов не нужно. Сотрудники ДПС могут сверить сведения в базах Госавтоинспекции с помощью служебных планшетов.

Для оформления записи назовите ФИО, дату рождения и адрес регистрации. Подтвердить личность поможет паспорт; в телефоне можно показать фотографию прав или открыть приложение «Госуслуги Авто», в котором имеется электронный QR-код.

Однако снимок удостоверения и электронные данные не заменяют оригинал: правила дорожного движения требуют наличия документов при себе. Цифровая копия может помочь при сверке, но для общения с инспектором важны спокойная беседа и точные данные для поиска.

В «Госуслуги Авто» можно заранее сохранить электронные копии документов, чтобы нужные сведения были доступны всегда. В качестве дополнительного источника документов предлагается хранить в автомобиле цветную ламинированную копию прав и полис ОСАГО. Такая копия также не заменяет оригинал, но помогает быстро назвать серию и номер удостоверения.

Тем, кто выбирает подержанный внедорожник, пригодится обзор корейских рамных внедорожников. При проверке документов в дороге главный вывод остается прежним: забытая карточка сама по себе не означает, что права управления отсутствуют.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Ставропольский край Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться