Забытые лайфхаки из СССР
Большинство лайфхаков советских времен основаны на знании законов физики. Журналисты Тарантас Ньюс выбрали самые интересные, некоторые них могут помочь и сейчас.
Железные цепи
Купить комплект новых шин было непросто, поэтому иметь сразу два комплекта – на лето и зиму было практически нереально. На летней резине ездили круглый год. Чтобы автомобиль лучше вел себя на дороге в гололед и снегопад, на покрышки надевали железные цепи.
Верёвочная лестница
Верёвочная лестница выручала, которые автомобили застревали на скользких участках, в лужах или ямах. Тогда один конец крепился к столбу или дереву, второй – подкладывали под колесо. По такой импровизированной дорожке машине было легче выбраться из ловушки.
Таблетки аспирина
Разряженный аккумулятор – еще одна частая проблема для советских автомобилей, поэтому у каждого водителя в бардачке лежала пачка аспирина. Химический состав ацетилсалициловой кислоты позволял на некоторое время запустить батарею со свинцово-кислотным наполнителем.
Бензин в масло
В СССР применялись только минеральные масла, которые в сильные морозы теряли свои свойства, густели и замерзали. Предотвратить это позволял бензин. Он разжижал масло и испарялся при прогревании мотора, что никак не сказывалось на его ресурсе.
Соль в мешочке
Советские водители часто использовали соль, чтобы предотвратить запотевание и обледенение лобового стекла. Соль обладает высокой гигроскопичностью, поэтому на приборную панель нередко клали тканевый мешочек соли. Им же можно было протереть стекло.
Линолеум или лист картона
Возможно, многие еще застали автомобили, решетки радиатора которых были закрыты зимой листом картона. Вместо антифриза в СССР заливали в систему обычную воду, которая могла замерзнуть даже во время поездки. Линолеум или картон защищали радиатор от холодного встречного воздуха, а также способствовали быстрому прогреванию двигателя.
Горчичный порошок
Советские водители нередко использовали горчичный порошок или табак при повреждении радиатора автомобиля. Средства помогали временно «починить» соты или «забить» трещину в корпусе, что позволяло дотянуть до гаража.
Хозяйственное мыло
На советских автомобилях никакой дополнительной защиты бензобака от механических повреждений предусмотрено не было. И если, например, лопнувший нижний лист рессоры пробивал его, то на некоторое время решить проблему вытекания топлива позволяло обычное 72% хозяйственное мыло. Пробоину заделывали мылом, которое при контакте с бензином превращалось в субстанцию, напоминающую по прочности и структуре пластмассу. Кстати, этот метод не утратил своей актуальности и сегодня.
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