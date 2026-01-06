Почему немецкие гран-туреры остаются в тени — удивительные факты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

6 января 2026, 06:23

Многие уверены, что лучшие GT делают британцы и итальянцы. Но Германия тоже создала уникальные гран-туризмо, о которых почти никто не вспоминает. В этой статье мы расскажем о самых недооцененных немецких GT, которые заслуживают большего внимания. Откройте для себя неожиданные имена и истории.

Когда речь заходит о легендарных гран-туризмо, большинство автолюбителей сразу вспоминают британские или итальянские марки. Aston Martin, Ferrari, Maserati - эти имена давно стали синонимами роскоши и скорости. Но если копнуть глубже, окажется, что Германия тоже внесла свой вклад в историю GT, причем не менее яркий, хоть и часто незамеченный.

Немецкие инженеры всегда славились прагматизмом и вниманием к деталям. В их понимании гран-туризмо - это не только стиль, но и безупречная техника. Именно поэтому многие немецкие GT не бросаются в глаза, но способны удивить даже искушенного водителя. Они не кричат о себе, а тихо доказывают свою состоятельность на трассе и в дальних поездках.

Фото: BMW AG

Вспомните, например, BMW 850CSi - автомобиль, который в 90-х был мечтой для тех, кто ценил не только скорость, но и комфорт. Его V12, задний привод и узнаваемый силуэт сделали его культовым среди знатоков, но широкой публике он так и остался малоизвестен. Или Opel Monza, который в свое время предлагал технологии, опережающие эпоху, но так и не стал массовым хитом.

Не стоит забывать и о Porsche 928 - модели, которую даже в самой компании долго считали «неправильной». Этот автомобиль был попыткой создать идеальный GT по-немецки: мощный V8, передний мотор, задний привод и комфорт на уровне бизнес-класса. Сегодня 928 воспринимается как экзотика, хотя когда-то он мог бы стать новым лицом марки.

Mercedes-Benz тоже не остался в стороне. Вспомните редкие версии SLC и SEC, которые сочетали в себе элегантность и мощь. Эти машины были созданы для тех, кто хотел путешествовать быстро и с комфортом, не привлекая лишнего внимания. Их ценят коллекционеры, но на улицах встретить их почти невозможно.

Впрочем, немецкие GT - это не только про люкс. Были и более доступные, но не менее интересные модели. Например, Ford Capri, который в свое время стал европейским ответом на американские маслкары. Или Volkswagen Karmann Ghia, который удивлял сочетанием простоты и стиля.

Сегодня многие из этих автомобилей забыты или недооценены. Их редко увидишь на выставках или в списках лучших GT. Но именно они доказывают, что Германия умеет создавать не только прагматичные седаны, но и настоящие машины для удовольствия. И, возможно, именно сейчас пришло время вспомнить о них и дать им вторую жизнь.

Упомянутые марки: BMW, Porsche, Opel, Volkswagen, Ford
