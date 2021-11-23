Забытые всеми: странные опции машин 80-х годов
Генератор льда в салоне
Когда-то компания Toyota выпускала фургоны с генератором льда и столом, чтобы любая семья путешественников была во всеоружии. Генератор льда был совсем небольшим, размером с коробку для обуви, и размещался в передней части машины. В нем использовался стандартный хладагент и были формочки для льда.
В дальнейшем Toyota отказалась от этой опции. Если подумать о всех тех функциях, которыми снабжаются современные машины, то наличие генератора льда уже не кажется безумной идеей.
Автоматические ремни безопасности
Технологический бум 80-х не обошел и ремни безопасности, которые попытались автоматизировать. Причина была не только в любви к технологиям, но и в желании добиться того, чтобы люди начали пристегиваться.
Суть была в том, чтобы ремни безопасности сами обхватывали тело, стоило вам повернуть ключ зажигания. После остановки машины, ремни также самостоятельно выпускали вас из своих объятий. Но, была одна проблема – эти ремни редко работали как надо. То они не отпускали вас после остановки машины, то размещались на теле так, что лишь добавляли опасности в случае ДТП. Тем не менее, автоматические ремни просуществовали вплоть до 90-х годов.
Деревянные панели
Впервые эти «модные» элементы декора решили применить в 50-е годы, но в 80-е автопроизводители снова вспомнили о них, и довели украшательство до крайности. Деревом стали снабжать абсолютно все модели! Седаны, фургоны, даже внедорожники и те получили свои панели на кузов.
Не учли производители одного – деревянные панели легко повреждаются и деформируются. Надо ли говорить, что вместо шикарных авто с сельским колоритом водители получали нечто неопрятное, словно и правда 20 лет отпахавшее на ферме. Полный отказ от этого вида украшения можно считать одним из лучших решений мирового автопрома!
«Дворники» для фар
Идея была отличная – производить автоматическую очистку фар от грязи и снега, чтобы в непогоду не терять ни процента драгоценного освещения дороги. Были даже варианты, где дворники для фар шли в комплекте с распылителями, они включались одновременно с дворниками лобового стекла.
На практике это оказалось не так практично, как хотелось бы. Хотя дворники и справлялись со своей задачей, они были слишком маленькие и легко ломались. При этом если бы сломался привод, приводящий их в движение, замена оказалась бы очень дорогостоящей. Однако, спрос на эту опцию был и остается, так что не исключено, что она еще вернется к нам в уже новых моделях машин.
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