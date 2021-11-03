Зацени первый в мире автофургон, который ездит на солнечной энергии
Первый автомобиль на солнечных батареях был создан компанией GM в 1955 году, но он был далек от того, что могло бы пойти в серию. Несмотря на то, что многие компании до сих пор работают над прототипами машин на солнечной энергии, пока им не удалось создать чего-то действительно «рабочее». Поэтому работа голландских ребят имеет такое большое значение.
Это был проект, над которым работали 22 студента из Технологического университета Эйндховена, а созданный ими дом на колесах получил название Stella Vita. Он способен проезжать более 700 км без остановки на подзарядку. Это официально первый в мире автофургон, который ездит на солнечной энергии, общая площадь его солнечных панелей составляет 57,4 м2. Фургон оборудован подъемной крышей, а внутри распланировано пространство вполне достаточное для сна, работы и приготовления пищи.
19 сентября фургон отправился в свое первое большое путешествие протяженностью 2000 км, он проехал из Эйндховена в испанский город Тарифа, что в южной части страны.
Внешний вид
Автофургон выглядит очень привлекательно, с большим ветровым стеклом с панорамным обзором. При очень низкой посадке фургон снабжен достаточно большими колесами. В задней части фургона, с правой его стороны, расположены распашные двери, каждая створка открывается на 90 градусов.
Особого внимания заслуживает подъемная крыша фургона, благодаря которой существенно увеличивается пространство в жилой части дома на колесах. Кроме того, когда крыша находится в поднятом виде, высвобождаются дополнительные солнечные панели, увеличивая площадь батареи до максимума. Основная панель фургона имеет площадь 17,5 м2, а с дополнительными элементами увеличивается до 57,4 м2.
Самодостаточность
Внутренняя планировка фургона рассчитана на комфортное путешествие двух взрослых. Автодом снабжен всем необходимым: двуспальная кровать, ванная комната с душем, умывальником и туалетом, также в нем есть кухонная зона и диван для отдыха.
Дальность хода
Несмотря на большую площадь основной солнечной панели, которая обеспечивает подзарядку в пути, создатели рекомендуют планировать поездку так, чтобы были обязательные стоянки, во время которых можно будет раскрыть и дополнительные солнечные панели. Так вы гарантированно поддержите уровень заряда на приемлемом уровне.
При этом команда студентов, создавших Stella Vita, утверждает, что если ехать в солнечную погоду, то главная солнечная панель способна обеспечить батарею энергией на 700 км пути. В пасмурную погоду производительность панелей и дальность хода значительно падают и составляют только 60-70% от нормы.
Будущее машин на солнечной энергии
Учитывая функционал Stella Vita, у него есть все шансы стать первым в истории автодомом на солнечной энергии, который пойдет в серийное производство.
Впрочем, эта машина не единственная, на подходе и другие! Вскоре свою трехколесную машину на солнечной энергии обещает выпустить компнаия Aptera Motors, а в конце 2021 года в Нидерландах должна появиться еще и Lightyear One. Так что технологии не стоят на месте, и пусть о полном уходе от бензина и дизеля речь вести очень рано, но мы определенно движемся в этом направлении.
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