Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 19:22

Зачем автомобилисты вешают ведро на фаркоп: история и современные причины

Мало кто знает: традиция металлического ведра на машине уходит корнями в прошлое и до сих пор несет практическую пользу

Почему на некоторых автомобилях можно увидеть маленькое металлическое ведро, закрепленное на фаркопе? Эта деталь - не просто украшение, а часть многолетней традиции российских водителей, в которой переплелись история, практичность и символика. Разбираемся, что значит ведро на машине сегодня и почему оно не теряет актуальности даже в 2026 году.

Если вы видите на дороге автомобиль с небольшим металлическим ведром, прикреплённым к фаркопу или буксировочному крючку, не спешите считать это странной причудой. За этим простым аксессуаром скрывается целый пласт автомобильной культуры, который уходит корнями в прошлое, но до сих пор жив на российских дорогах.

Традиция берёт начало ещё со времён извозчиков, когда для смазки ступиц деревянных телег использовалось ведро с дёгтем. Оно было неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя кучера. С появлением автомобилей ведро не исчезло, а лишь сменило назначение, став универсальным помощником водителя.

В советские годы, когда антифриз был в дефиците, ведро использовали для слива и заливки воды в радиатор. Оно выручало в самых разных ситуациях: в нём мыли руки, набирали воду, тушили перегревшийся мотор, а иногда даже заменяли им аварийный знак. Потеря ведра считалась серьёзной неприятностью, а его наличие — признаком опытного шофёра.

Особое значение ведро имело для дальнобойщиков и владельцев дизельных машин. Зимой, чтобы топливо не замёрзло, его подогревали прямо в ведре на костре — пластиковые канистры для этого не подходили. Ведро стало частью обязательного набора для тех, кто проводит в дороге долгие часы.

В тюнинг-среде ведро тоже нашло своё место: в нём хранили смазку для койловеров, и этот аксессуар стал негласным опознавательным знаком среди энтузиастов. Для многих водителей ведро — не только инструмент, но и символ взаимопомощи на дороге.

В 1990-2000-х годах ведро окончательно превратилось в символ автомобильного братства. Его стали крепить не только ради практической пользы, но и как оберег, знак уважения к традициям и напоминание о том, что на дороге всегда можно рассчитывать на поддержку. В городе такой аксессуар может вызвать удивление, но на трассах и бездорожье к нему относятся с пониманием.

Крепят ведро обычно на фаркопе, буксировочном крючке или на цепочке у запасного колеса. Важно, чтобы оно было небольшим, иначе будет создавать лишнее сопротивление и мешать. Также необходимо хорошо зафиксировать ведро, чтобы оно не болталось и не повредило кузов.

Сегодня, несмотря на развитие технологий и обилие современных аксессуаров, эта традиция не исчезла. Ведро по-прежнему можно встретить у дальнобойщиков, любителей офф-роуда, владельцев тюнингованных и ретро-автомобилей. Для одних это практичный инструмент, для других — способ выразить себя, а для кого-то — дань памяти временам, когда любая дорога была настоящим испытанием.

