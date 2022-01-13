Зачем британца регулярно топят свои машины в реке?
Об особенностях британских муниципалитетов
Для начала стоит немного рассказать о принципах местного самоуправления в Великобритании. Местные советы в небольших поселениях принимают все решения, касающиеся благоустройства городка. При этом на территории королевства есть около 2 тыс. бродов, которые существуют с незапамятных времен. Часто они являются частью второстепенной дороги или же просто тропой, которую пересекает ручей. И во власти местного совета решать – нужен мост на этом месте или нет. Звучит смешно, но многие до сих пор считают, что раз верхом перебраться через речушку можно в любую погоду, то и тратить деньги на мост ни к чему.
Определенная логика в этом есть, ведь большую часть года глубина этих речек не превышает 5-10 см, т.е. их легко преодолеет и велосипедист, и седан с небольшим дорожным просветом. Но есть среди всех этих бродов исключение – Раффорд Форд в Ноттингемшире.
Брод, прославивший 11-летнего ютубера
Раффорд Форд находится на севере графства Ноттингемшир, где часто случаются наводнения из-за обильных дождей. Один из местных жителей – Бен Грегори – в 11 лет начал снимать дорогу на месте брода и в итоге стал вполне успешным ютубером с миллионными просмотрами! Ведь что может быть увлекательнее, чем следить, как водители по собственной глупости топят машины в реке.
Примечательно, что местные власти при подъеме уровня воды в речке выше 15 см ставят по обеим сторонам подъезда к броду предупреждающие знаки, что дорога закрыта с указателем на объезд, который расположен всего в 6,5 км.
В видео на канале Бена видно, что иногда вода поднимается до 50 см, но это все равно не останавливает водителей! Кто только не тонул в этом месте: «Тесла», «БМВ», «Мерседес», «Ниссан». Похоже, что некоторым британским водителям совершенно не жаль свои автомобили.
Чаще всего проехать брод без проблем удается внедорожникам с хорошим дорожным просветом, но только если уровень воды не слишком высок. В остальном же остается загадкой – зачем водители это делают при наличии объезда? Ведь стоимость ремонта обычно слишком высока за столь сомнительное веселье.
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