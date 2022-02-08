Зачем дорогущий Bugatti Centodieci поместили в морозилку, играя на нервах Криштиану Роналдо
Речь идет об очень требовательном тестировании новинки, ибо производитель хочет иметь 100% гарантии, что каждая деталь этого дорогущего (стоимостью 8 млн евро) автомобиля будет верой и правдой служить максимально долго и надежно.
После того, как Bugatti Centodieci вволю погонял по пустыне в температурном режиме 50 градусов, его было решено припарковать в специальной лаборатории, где был воспроизведен 20-градусный мороз. Машину оставили в холодильнике на 12 часов, после чего тщательно проанализировали с привлечением грамотного технического персонала. Нужно было выявить какие-либо недостатки на карбоновом кузове и в работе электронной начинки.
Пристальное внимание было уделено окнам с электрическими стеклоподъемниками. В частности, была проверена работа системы защиты, которая мгновенно прекращает подъём стекла, когда «чувствует», что что-то препятствует ходу.
В Bugatti говорят, что серия испытаний Centodieci еще далека от своего завершения. Компания планирует провести сессию заездов на высокой скорости. Уточняется, что для этого гиперкару предстоит проехать не менее 30 000 км в усиленном динамическом режиме.
Только после того, как испытателей все устроит, они сдадут соответствующие бумаги в отдел контроля качества, и первые Bugatti Centodieci, наконец-то, смогут быть переданы своим богатым заказчикам, среди которых числится и Криштиану Роналдо. Согласно планам автопроизводителя, произойти это должно в конце текущего года.
Заметим, что ожидание нового гиперкара тянется с августа 2019 года, когда Centodieci был официально представлен в Паббл-Бич. С тех пор 1600-сильный Bugatti не дает покоя сильным мира сего, изредка попадая в Сеть во время своих бесконечных тестирований.
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