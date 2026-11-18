Два оттенка на одном конвейере: как цвет спасал сборку «Жигулей» от ошибок

Серый и синий блоки на «Жигулях» обозначали разные двигатели и помогали заводским работникам не путать комплектующие. Со временем цветовая схема стала менее строгой, а после обновления модельного ряда от синей эмали отказались.

Серый и синий блоки на «Жигулях» обозначали разные двигатели и помогали заводским работникам не путать комплектующие. Со временем цветовая схема стала менее строгой, а после обновления модельного ряда от синей эмали отказались.

После обновления модельного ряда синий цвет исчез из заводской палитры. А ведь несколько десятилетий оттенок эмали на блоке цилиндров был для волжских моторостроителей не украшением, а рабочим инструментом: по нему на конвейере и в ремонтных боксах определяли, с каким агрегатом «Жигулей» имеют дело. Сегодня эта простая система идентификации уходит в историю — и есть повод вспомнить, как она работала.

На Волжском автозаводе выпускали двигатели с цилиндрами разного диаметра, а цвет покрытия обеспечивал разделение агрегатов. Так что при сборке было проще не перепутать комплектующие. Позже по нужному блоку мотор мог определить автомеханик, подбиравший детали для ремонта. Различались не только диаметры цилиндров, но и высота блоков: у автомобилей ВАЗ-2101 и 21011 блок был «низким», а у 2103 и 2106 — «высоким». Эти конструктивные элементы выполнялись из одинаковых материалов двигателей ВАЗ.

Сначала на ВАЗе использовали серую эмаль. В этот цвет окрасили первые ВАЗ-2101, а затем и двигатель ВАЗ-2103, который ставили на разные модели кузова «Жигулей». Синяя эмаль появилась в 1974 году: ее стали наносить на блок двигателя ВАЗ-21011.

Этот мотор стал развитием агрегата 2101. Диаметр его цилиндра увеличился с 76 до 79 мм. Рабочий объем вырос с 1198 до примерно 1300 см³, мощность — с 64 до 69 л. с. На ВАЗ-2101 и 21011 применен блок «низкий» с ходом поршня 66 мм; на ВАЗ-2103 и 2106 — блок «высокий» с ходом 80 мм. Цвет покрытия служил удобным заводским ориентиром при работе с цилиндрами разных размеров.

Почему выбрали именно серый и синий, точно неизвестно. Предположительно, на заводе остановились на оттенках, которые легко различаются даже после длительной эксплуатации автомобиля. Прежде всего это было производственное обозначение, без указания на качество или свойства двигателя.

Защита была необходима и из-за материала блока. Алюминий устойчив к коррозии и обычно не требует дополнительного покрытия, к тому же краска плохо держится на его поверхности. Чугун ржавеет, поэтому его блоки нуждались в защитной обработке.

В советское время для вазовских блоков применяли промышленную эмаль МЛ-197. Она выдерживала воздействие воды и горюче-смазочных материалов, которые могли попасть в моторный отсек. Со временем покрытие теряло свойства, поэтому при капитальном ремонте блок красили полностью. Для окраски подходила любая доступная краска, включая красную или желтую.

Разница в диаметре цилиндра имела значение при установке поршней и колец, а также ремонтных комплектов: для ВАЗ-2101 номинальный размер 76 мм, для ВАЗ-21011 — 79 мм. Для двигателя 21011 заказывались ремонтные размеры около 79,4 и 79,8 мм. При капитальном ремонте проверяли размеры, измеряли цилиндры и сверяли их с маркировкой детали.

Заводская поэтапная схема теряла четкость: одни двигатели продолжали окрашиваться в синий цвет, другие — в серый. Так красили и двигатель ВАЗ-2114, выпуск которого завершился в конце 2013 года. После обновления модельного ряда от синей эмали отказались, а блоки выпуска автомобилей «Лада» окрасились в серый цвет.