Зачем опытные дальнобойщики зимой крепят пустую бутылку на колесо фуры

После ночной стоянки колодки могут примерзнуть к барабану. Из кабины сложно заметить неподвижное колесо. Пустая бутылка на диске показывает водителю его вращение. Летом метка помогает проверить поднятую ось прицепа.

После ночной стоянки колодки могут примерзнуть к барабану. Из кабины сложно заметить неподвижное колесо. Пустая бутылка на диске показывает водителю его вращение. Летом метка помогает проверить поднятую ось прицепа.

Когда барабан остывает, вода у тормозных колодок может замерзнуть и прихватить их. Утром водитель трогается, а одно из колес полуприцепа остается неподвижным. Мокрые тормоза могут замерзнуть при отрицательной температуре, особенно если стояночный тормоз включили до того, как механизм остыл. Там же советуют не пользоваться стояночным тормозом, если тормоза очень горячие или сильно намокли на морозе.

Из кабины неисправность заметить непросто: в зеркале видна боковина шины, но по ней не понять, катится колесо или скользит по дороге. Пустая пластиковая бутылка на диске работает как простая метка. Если она мелькает внизу и снова поднимается вместе с колесом, значит, оно вращается. Бутылка не входит в штатное оснащение и не сертифицирована как диагностический прибор. Это только визуальная подсказка.

Если прицеп уже проехал несколько метров, а бутылка все еще на месте, водитель может остановиться и проверить колесо. Иначе по дороге будет тереться один участок протектора, пока не повредится шина. При обнаружении неисправности следует безопасно остановиться и не продолжать движение на неисправном транспортном средстве. Такую рекомендацию приводит издание Commercial Motor в руководстве по ежедневному осмотру грузовиков.

Вода попадает к колодкам во время ночной стоянки. После поездки тормозные механизмы еще сохраняют тепло: снег под ними тает, и вода может попасть к колодкам. За несколько часов барабан остывает, а на морозе колодки примерзают к нему. Водителям советуют дать горячим тормозам остыть. Намокшие тормоза там рекомендуют просушивать осторожным движением на низкой передаче, а не оставлять горячий механизм мокрым на морозе.

Бутылку водитель крепит сам, но опасаться разбалансировки колеса, как после шиномонтажа, ему не приходится. Метка не закрывает гайки от грязи и не защищает колесо от снятия: убрать ее несложно. Она не покажет, нагрелась ли ступица или поврежден подшипник. Не сообщит и о давлении в тормозной камере либо износе накладок, не укажет причину подклинивания.

В теплое время года бутылка помогает проверить «ленивый мост» - так дальнобойщики называют ось прицепа, которую при небольшой загрузке можно поднять, чтобы беречь шины и экономить топливо. Если указатель в кабине работает с перебоями, водитель при выезде смотрит в зеркало: соседние колеса должны катиться по дороге. Бутылка на поднятой оси однако остается в положении, которое занимала на стоянке. Такая метка не заменяет штатный указатель положения подвески и проверку подъемного механизма.

Производитель систем подъемных осей Link рекомендует проверять тормоза и регулировочные механизмы, убедиться в свободном вращении колес и проверить зазоры вокруг шин при поднятой оси. Отдельно предписывают проверять свободное пространство вокруг шины во всех направлениях. Перед началом движения следует произвести визуальную и слуховую проверку осей прицепа при вращении колеса, вручную или с помощью оборудования.