Необычный аксессуар на старых лимузинах: что скрывал загадочный бумеранг – удивительный факт

19 ноября 2025, 07:02
Зачем на багажнике лимузинов устанавливали бумеранг в 80-х и 90-х
Многие помнят странный бумеранг на крышке багажника лимузинов. Для чего он был нужен? Ответ удивит даже опытных автолюбителей. В статье раскрывается история появления этого аксессуара и его настоящая функция. Оказывается, у этого элемента есть интересное прошлое и неожиданные детали.
Встретить на дороге лимузин — событие не из рядовых. Даже сегодня, когда такие автомобили перестали быть редкостью, их появление вызывает неподдельный интерес. Особенно если речь идет о классических моделях с необычными декоративными аксессуарами — например с загадочным «бумерангом» на багажнике. Во многих странах этот элемент считают частью аэродинамики или просто дизайнерской причудой, но на самом деле у него была сугубо практическая функция.
История лимузинов началась в 1920-е годы, когда американская компания Armbruster впервые создала удлиненный автомобиль для перевозки целых рабочих коллективов. В те времена лимузины еще не ассоциировались с роскошью и властью, а были просто «рабочими лошадками». Однако со временем их статус кардинально изменился: этими машинами стали пользоваться депутаты, политики и бизнесмены, и лимузин превратился в символ успеха и высокого положения.
В 1980-х лимузины стали неотъемлемой частью светской жизни. Их салоны были оснащены всем, чего только могла пожелать душа: от мини-бара до телевизора. И именно телевизор стал причиной появления на багажнике того самого «бумеранга». Для приема сигнала требовалась мощная антенна, способная ловить как ОВЧ, так и УВЧ-диапазоны. Обычные антенны не вписывались в стиль престижного автомобиля, поэтому производители нашли изящное решение — изогнутую форму, напоминающую бумеранг. Она не только прекрасно выполняла свою функцию, но и подчеркивала статус владельца.
В современных моделях, например, на базе Cadillac XT6, «бумерангов» на багажнике уже не встретить — телевизоры в салоне ушли в прошлое, а антенны стали практически невидимыми. Тем не менее, для ценителей ретро-стиля существуют аксессуары, которые помогают воссоздать атмосферу 80-х. Современные «бумеранги» могут принимать уже цифровой сигнал, а их установка требует лишь минимальных доработок кузова.
Лимузины постепенно уступили место другим видам транспорта, но их образ по-прежнему прочно ассоциируется с роскошью и праздником. «Бумеранг» на багажнике стал настоящим символом целой эпохи, когда телевизор в салоне автомобиля казался вершиной технического прогресса. Для многих этот аксессуар — не просто деталь, а часть воспоминаний о времени, когда лимузины были на пике популярности и олицетворяли собой мечту о красивой жизни.
