Зачем нужен инжектор и почему он лучше карбюратора
Раньше для этих целей применялись карбюраторы. Это – механические устройства, в которых осуществлялось смешивание бензина с воздухом. Там это происходило в специальных камерах. Ключевое слово здесь – «механические». Делалось всё сугубо за счёт механики. Настройки осуществлялись вручную, путём кручения специальных винтов, и могли со временем сбиваться.
Более того. По мере прогрева двигателя, пропорции смеси должны меняться. Этим приходилось заниматься самому водителю: чтобы завести автомобиль, нужно было потянуть за специальный рычажок, а потом постепенно задвигать его назад. Да и вообще, механическое создание горючего «коктейля» было делом сложным и капризным.
В современных бензиновых автомобилях никаких карбюраторов нет. Заведуют всеми процессами электроника. Она сама подбирает нужную пропорцию смеси в зависимости от условий. Двигатели с электронной системой управления мощнее, экономнее, экологичнее, в общем, лучше вообще во всём.
В них непосредственное приготовление смеси осуществляется с помощью инжекторов – таких форсунок, которые распыляют прямо в цилиндры двигателя топливо и воздух. В двигатель попадает аэрозоль, причём под большим давлением. Она легко и быстро сгорает, а пропорции, как уже было сказано, легко регулируются компьютером.
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