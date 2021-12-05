Зачем нужны свечи на дизеле?
Понятно, что чем меньше исходная температура, тем меньше будет и после осуществления сжатия. Поэтому зимой при более-менее серьёзных морозах топливовоздушная смесь может просто не нагреться до нужных значений, и воспламенения не произойдёт. Даже бензиновый двигатель зимой заводится неохотно: и холодная смесь поджигается не так весело, и застывшее масло мешает. В дизелях же всё намного хуже.
Вот и получается, что без какого-то подогрева (в прямом смысле слова) запустить на сильном морозе дизель практически невозможно. И для подогрева двигатель как раз-таки и оснащают специальными свечами. Называются они «свечи накала» и внешне напоминают обычные свечи зажигания. Только вместо электродов у них миниатюрный ТЭН – теплоэлектронагреватель.
Работает он точно так же, как нагреватели в электрочайниках и кипятильниках. Если совсем просто, то это просто кусок металла, сильно нагревающийся за счёт прохождения электрического тока. Прогреваются современные свечи накала быстро: за несколько секунд. Температура может достигать 1 000°C и выше. От свечи быстро нагревается цилиндр мотора и, в дальнейшем, поступившая в него смесь.
На современных авто работает всё это дело автоматически Водителю нужно лишь включить зажигание. Электроника сама поймёт, нужно ли подогревать цилиндры и, при необходимости, пустит ток на свечи накала.
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