Зачем опытные водители берут в машину пену для бритья (и как они ее используют)
Антидождь, правила применения
Это специальное средство призванное избавить ваши зеркала от капель дождя, растаявшего снега и возможной наледи. Для его нанесения, однако, следует выполнить ряд правил.
- Средство наносится при температуре не ниже +15 и в помещении, то есть в холодное время года понадобится отапливаемый гараж;
- После очистки зеркала и обезжиривания его поверхности, небольшими порциями наносится «Антидождь», с помощью губки средство тщательно втирается в поверхность стекла. Работать со средством необходимо в перчатках;
- После высыхания поверхности ее надо отполировать с помощью салфетки и оставить машину в помещении минимум на 30 минут.
Качественный и правильно нанесенный «Антидождь» может работать до 1 года, в зависимости от погоды.
Средства для бритья
Не менее популярным, а главное проверенным способом решить проблему с водой на зеркалах остается использование средств для бритья. Гель или пена для бритья наносятся на поверхность чистого и хорошо высушенного зеркала с помощью салфетки, достаточно очень небольшого количества. Втирать их необходимо до образования белесого налета, который должен высохнуть. Затем другой салфеткой нужно отполировать зеркало, убрав остатки пены или геля. В зависимости от погодных условий, этот способ может работать до 1 месяца, потом придется повторить процедуру.
Любое из этих средств обеспечивает водоотталкивающее покрытие, которое эффективно препятствует скоплению воды. А значит ваши зеркала сохранят чистоту и видимость даже в сильный дождь или во время зимней оттепели, когда на них попадают брызги с дороги.
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