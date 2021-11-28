Зачем отключать противобуксовку при съезде с асфальта
Road
Dirty Road
Но это ещё не всё. Когда колёса срываются в пробуксовку, по физическим причинам сцепление с дорогой резко ухудшается. Но этого мало: когда колёса буксуют, теряется ускорение, которое помогает удерживать автомобиль на траектории в повороте. Это сочетание, особенно при гололёде, может привести к самым неприятным последствиям.
Поэтому такая относительно простая система как "антипробуксовка" – очень важна для комфорта и безопасности. Тем не менее, практически в каждом автомобиле есть кнопка для её отключения. Казалось бы, единственной причиной выключить "антибукс" может быть желание попрактиковаться в каких-нибудь фокусах вроде полицейских разворотов – там вот это временное ухудшение сцепления как раз полезно. Разумеется, всего этого категорически не рекомендуется делать на обычных дорогах с другими автомобилями и пешеходами. Получается, что при нормальной езде кнопку отключения трогать вообще не стоит? Не совсем так.
На более-менее "устойчивых" покрытиях – асфальте, твёрдом грунте, льду и т.д. – пробуксовка действительно вредна. Но если автомобиль двигается по "слабым" покрытиям, то там всё иначе. Пробуксовка там происходит не потому, что слишком много тяги, а потому что сам грунт сразу же "рассыпается" под колёсами. Но электроника, заметив прокручивание колёс, сразу же уменьшает тягу, причём очень сильно. В результате тяги для движения не хватает совсем, и машина стоит на месте. Следовательно, в грязи, песку или рыхлом снегу противобуксовочная система может серьёзно помешать. Из-за неё машина застрянет там, где без "антибукса" свободно проехала бы. Даже если авто стоит на небольшом слое снега, выпавшем за ночь, "противобуксовка" может сильно осложнить выезд. Именно для таких ситуаций и нужна кнопка отключения.
Но помните, что как только вы на бездорожье отключите "антибукс", резкое нажатие на педаль газа приведёт к закапыванию колёс. Поэтому вам придётся тщательно контролировать тягу самостоятельно. И не забывайте сразу же включить систему снова, добравшись до асфальта.
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