Зачем прикладывать к голове кошелек, проезжая под мостом, по которому идет поезд: эксперты узнали у российских водителей все приметы
Среди других примет вспоминали, что выброшенный из окна мусор приведет к потере удачи (12%); чрезмерная радость свободным дорогам ведет в пробку (8%); номера с шестерками – несчастливые (6%); а свист в салоне предвещает встречу с сотрудником ГИБДД (4%). Нельзя обсуждать в поездке аварии и ДТП, это ведет к неприятностям. Привлечь удачу и деньги, можно приложив к голове кошелек, проезжая под мостом, по которому идет поезд.
Интересно, что мужчины и женщины одинаково верят в приметы. Более суеверными люди становятся с возрастом. В группе 60+ верят приметы 64%, а в группе 18-24 – только 56%.
Пятница, 13-е считается нехорошим днем с начала 14-го века. Именно в пятницу 13 октября 1307 года, рано утром, по приказу французского короля Филипа IV Красивого был разгромлен могущественный орден рыцарей тамплиеров. Говорят, что перед казнью, глава ордена, Великий Магистр Жак де Моле проклял короля и всех его потомков до тринадцатого колена. И его проклятие сбылось. С тех пор за пятницей 13-е закрепилась дурная слава.
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