Утром скребете лед изнутри? Одна привычка перед стоянкой решит проблему раз и навсегда

5 минут перед стоянкой — и утром стекло чистое: простой зимний лайфхак

Зимой лобовое стекло нередко покрывается льдом не только снаружи, но и изнутри. Внутренняя наледь образуется из-за влаги, которая остается в салоне после поездки и оседает на остывшем стекле, а внешняя — из-за атмосферной влаги, замерзающей на охлажденной поверхности.

Зимой лобовое стекло нередко покрывается льдом не только снаружи, но и изнутри. Внутренняя наледь образуется из-за влаги, которая остается в салоне после поездки и оседает на остывшем стекле, а внешняя — из-за атмосферной влаги, замерзающей на охлажденной поверхности.

Зимой многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией: утром на лобовом стекле обнаруживается ледяная корка не только снаружи, но и со стороны салона. Это явление имеет две разные причины — внутреннюю и внешнюю, — и бороться с ними нужно по-разному.

Внутренняя причина связана с влагой в салоне. Влажный воздух остается в прогретой машине после поездки, а когда автомобиль останавливается, влага оседает на стекле и при минусовой температуре замерзает. Источников этой влаги несколько: сырость снега, нанесенного на обувь, влага на ковриках и обивке, а также дыхание пассажиров. Поэтому мокрые поверхности в салоне усиливают образование наледи изнутри, особенно после поездок с большим количеством людей.

Внешняя причина — атмосферная влага: ночью стекло охлаждается, и влага из воздуха превращается на его поверхности в ледяные кристаллы. Это может произойти даже в сухом салоне, поэтому одного проветривания не всегда достаточно, чтобы утром стекло осталось чистым.

Чтобы уменьшить количество влаги, которая может осесть на остывшем стекле, перед стоянкой полезно проветрить салон. Для этого нужно заглушить двигатель и поставить автомобиль на стояночный тормоз, а затем, если машину можно безопасно оставить открытой, распахнуть две противоположные двери — например, водительскую и заднюю пассажирскую — примерно на 5–7 минут.

За это время часть теплого влажного воздуха выйдет, а в салон поступит более сухой уличный воздух. Этот прием особенно уместен после поездки с мокрыми ковриками или снегом в салоне. Однако оставлять двери открытыми разрешается только в безопасном месте: во время сильного дождя или снегопада, а также при риске проникновения посторонних людей от проветривания лучше отказаться.

Если вода постоянно остается в машине, одного проветривания может быть недостаточно. Резиновые коврики стоит периодически вынимать и сушить отдельно, мокрые вещи необходимо убирать из салона, а если вода проникла через двери или багажник, нужно найти причину и устранить ее. Также стоит проверить систему вентиляции: загрязненный салонный фильтр или неисправность вентиляции нарушают воздухообмен. При запотевании стекол подайте наружный воздух и направьте теплый поток на лобовое стекло. Кондиционер помогает осушать воздух, если он работает при заданной температуре; дополнительно в салоне можно разместить автомобильный влагопоглотитель.

Когда наледь появилась с внешней стороны, вечернее проветривание проблему не решит. В этом случае перед стоянкой устанавливайте защитный чехол на лобовое стекло, а утром снимайте его вместе со снегом или льдом. Если чехла нет, используйте скребок либо специальный размораживатель. Лить кипяток на замерзшее стекло нельзя из-за риска повреждения при резком перепаде температуры. Перед поездкой полностью очистите лобовое и боковые стекла, а также зеркала и остальные элементы, необходимые для обзора, — они тоже должны быть свободны от снега и льда.