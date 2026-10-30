Почему недолив масла был опаснее перелива, как готовили смесь и какие масла допускались для ИЖ «Планета-2»

30 октября 2026, 19:07
Советские мотоциклисты и риск масляного голодания: почему недолив масла в двухтактный двигатель был опаснее перелива
Советские мотоциклисты и риск масляного голодания: почему недолив масла в двухтактный двигатель был опаснее перелива
В двухтактном моторе бензин переносил смазку к рабочим деталям, поэтому ошибка с пропорцией могла закончиться перегревом и заклиниванием. Для ИЖ «Планета-2» указывали соотношение 1:25 при обычной эксплуатации и 1:20 во время обкатки.
Приготовление топливно-масляной смеси при каждой заправке было привычным делом для советских мотоциклистов. Особенно ценилось густое авиационное масло МС-20. Недолив масла мог обернуться задирами на стенках цилиндра и заклинившим поршнем прямо на дороге.
При этом сизый дым за мотоциклом не всегда свидетельствовал о неисправности. Масло сгорало в цилиндре не полностью и сохраняло характерный резкий запах. При избытке масла дыма становилось больше, свечи покрывались нагаром, а в глушителях скапливались отложения. Однако недолив был опаснее перелива.
Количество масла зависело от модели и состояния двигателя. Для обкатанного ИЖ «Планета-2» рекомендовалось соотношение 1:25, в период обкатки — 1:20. Иными словами, на 20–25 литров бензина приходился литр масла.
Причина такой осторожности крылась в конструкции двигателя. Двухтактные моторы без отдельной системы смазки устанавливались на «Ижи» и «Мински», по такому же принципу работали «Ковровцы» и многие «Явы». Масло поступало к деталям цилиндропоршневой группы вместе с топливом и смазывало подшипники. При его нехватке детали работали почти всухую, двигатель перегревался и мог заклинить.
Для таких моторов специально искали авиационное масло МС-20, разработанное для поршневых авиационных двигателей. Его доставали через аэродромы, мастерские или знакомых техников. Ценили состав за прочную масляную пленку, которая сохранялась при сильном нагреве. Заводские рекомендации также предусматривали авиационные масла: инструкция к ИЖ «Планета-2» допускала МС-14 и МС-20, в перечень входило и МК-22.
Смесь лучше было готовить сначала из масла и небольшого количества бензина, а затем доливать оставшееся топливо. На простых заправках часто поступали иначе: все заливали прямо в бак и энергично раскачивали мотоцикл. В холодную погоду смесь перемешивалась хуже из-за густоты МС-20.
Владельцам, которые присматривают транспорт для загородных маршрутов, пригодится и обзор внедорожников для дачи. В описанном примере самодельная смесь служила одновременно топливом и смазкой, а для ИЖ «Планета-2» допустимые масла определялись инструкцией.
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