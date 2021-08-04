Зачем у автомобилей были «предсмертные двери», и существуют ли они до сих пор?
Фото: howstuffworks.com
Мы усаживаемся за руль, запускаем двигатель и отправляемся в путь. Все: ничего лишнего, и никак иначе. Но зачем открывать двери таким, пардон, скучным методом, когда можно поставить петли где угодно? Согласитесь, такая постановка вопроса имеет место быть…
«Двери-ножницы», или привет, Lamborghini!
Двери, благодаря которым запомнился культовый Mercedes-Benz 300 SL образца 1950-х годов, имеют петли сверху, поэтому они поднимались вверх и выглядели как крылья чайки. В конце обзора вы можете познакомиться с лучшими представителями, примерившими на себя технологию gullwing doors – это интересно.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Третий вариант – это так называемые «двери-ножницы», и здесь сразу вспоминаются суперкары Lamborghini. Отсюда их второе наименование – «ламбо-двери». Тип вертикального открывания дверей создан не столько для уникальности и привлечения внимания, сколько для удобства посадки/высадки, поскольку проемы в таких машинах очень узкие.
Существует и другая версия появления «ламбо-дверей» - они были предназначены для того, чтобы водитель смог увидеть позади себя другой Lamborghini при движении задним ходом, ведь обзорность с водительского кресла в суперкарах, мягко говоря, никакая.
Безусловно, представителям Lamborghini приятно слышать о, якобы, своем изобретении, однако факты говорят о первенстве в разработке «дверей-ножниц» компании Alfa Romeo. Есть утверждение, что впервые такие двери были применены на концепт-каре Alfa Romeo Carabo в 1968 году. И только после этого инженеры Lamborghini внедрили «двери-ножницы» в свои быстрые суперкары.
Интересно, что по такому же принципу двери должны были открываться на «ё-мобиле». Но, увы, проект с нашумевшим в свое время проекте канул в Лету, так и не успев воплотиться во что-то реальное.
Гангстеры шутить не любили
Еще до Второй мировой войны на некоторые американские автомобили рядом с задними шинами монтировали петли задних дверей, поэтому двери открывались «назад». Такие задние навесные двери (называемые в автобизнесе «автобусными дверями») имели одно неоспоримое преимущество: они облегчали пассажиру доступ в салон транспортного средства и выход из него.
Никто толком не скажет, почему они получили прозвище «двери-самоубийцы». Но есть, как водится, много теорий. Одна из них говорит следующее: любой сидящий на заднем сиденье, кто попытался бы потянуться за дверной ручкой, чтобы закрыть ее, сразу вылетел бы машины на дорогу. Однако, такое умозаключение кажется сомнительным – хотя бы по той причине, что это была бы, скорее, случайная смерть, нежели самоубийство.
Вторая теория отсылает нас к гангстерам. Якобы им было проще и легче вытолкнуть своего врага или конкурента на ходу из таких дверей. Третья версия гласит, что любой, кто выходил с заднего сиденья припаркованного автомобиля со стороны улицы, рисковал быть раздавленным встречной машиной, ударившейся об эту самую дверь. Какая из теорий наиболее убедительная – судить, конечно же, вам.
«Лебединая песня» Lincoln Continental
«Двери самоубийц» были конструктивной особенностью автомобилей марок Ford, Lincoln и Mercury. Пожалуй, самым известным примером открывающихся от центра дверей может служить Lincoln Continental 1960-х годов. Эстафетную палочку переняли современные модификации Lincoln Continental.
Так, в 2019 и 2020 годах автомобиль с таким оригинальными дверями был выпущен ограниченным тиражом и быстро нашел своих покупателей. Это была «лебединая песня» Continental, так как «шильдик» был отправлен на пенсию в текущем пандемийном году.
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Фото: Lincoln
Единственным носителем задних навесных дверей на данный момент является британский Rolls-Royce. Данная конструкция до сих пор используется на четырехдверных лимузинах марки. Идея, как говорят представители люкс-бренда, заключается в том, чтобы шофер открывал заднюю дверь снаружи, позволяя VIP-пассажирам выходить не только легче и проще, но и элегантнее. Это, наверное, не совсем полно объясняет, почему двухдверный кабриолет Rolls-Royce Dawn должен иметь двери, открывающиеся назад, но это так.
Хорошо забытое старое
Дизайнеры современных автомобилей, как оказалось, не против того, чтобы идти проверенным путем и использовать на своих разработках двери, которые открываются назад. Есть примеры как концепт-каров с «дверями-самоубийцами» (скажем, Volvo Concept Recharge), так и вполне серийных моделей – типа Honda Element и BMW i3. По утверждению автопроизводителей, такая схема позволяет реально облегчить доступ к задним сиденьям небольших по габаритам машин.
У кого были «крылья чайки»
Таких машин несколько. Назовем лучшие, на наш взгляд, модели, ранжированные в хронологическом порядке.
Mercedes 300SL (1954 г.) никогда не назывался автопроизводителем «Gullwing», но именно так сейчас широко известен. Прозвище как нельзя лучше описывает подъёмные двери Mercedes. Интересно, что версия 300SL Roadster, которая появилась чуть позже, имела более жёсткий кузов и поставлялась с нормальными, более простыми в использовании дверями.
De Tomaso Mangusta (1967 г.). Это самый первый суперкар компании. Откидываясь четко по центру автомобиля, большие панели-крылья поднимались, чтобы показать 4,7-литровый V8 и предоставить отличный доступ для обслуживания работы. До 1972 года было выпущено около 400 машин.
Melkus RS 1000 (1969 г.). В Восточной Германии в эпоху холодной войны было непросто построить спортивный автомобиль с «крыльями чайки», но именно их применили на модели Melkus RS 1000. Купе с двигателем от Wartburg просто требовало дверей, которые обеспечивали бы достойный вход/выход из автомобиля, и оригинальные двери отлично сработали с гладкой общей формой стеклопластикового кузова.
Mercedes C111 (1970 г.). Компания сумела построить всего 16 экземпляров C111s, созданных Фридрихом Гейгером. Автомобиль был создан, в первую очередь, для опробования новой технологии, которая, в том числе, включала в себя пересмотр идеи gullwing-дверей, впервые опробованных на спорткаре 300SL. Важно было попасться на глаза журналистов на различных автосалонах, где выставлялся автомобиль, и это у Mercedes получилось.
Siva 160 (1971 г.). К разработке этого автомобиля приложили руку несколько самых заметных имен в автомобильной индустрии Великобритании. К моменту выхода Siva 160 на дороги общественного пользования автомобиль базировался на платформе Volkswagen Beetle. Это удешевляло производство, однако, в силу разных причин, удалось собрать только 12 машин. Британцы считают, что Siva 160 был одним из лучших специализированных автомобилей своей эпохи.
Bricklin SV-1 (1974 г.). Автомобиль со стеклопластиковым кузовом не раз менялся с момента своего создания. К тому времени, когда он поступил в продажу, единственным, что пережило процесс проектирования, были двери в стиле «крылья чайки». Четырёхцилиндровый двигатель уступил место V8 и Bricklin SV-1 стал позиционироваться как главный конкурент «Корвета».
Aston Martin Bulldog (1979 г.). Спроектированный Уильямом Таунсом (1936 – 1993 г.г.), «бульдог» использовал необычный тип дверей исключительно в качестве необходимости. Обычные двери были бы слишком длинными, поэтому было принято решение применить верхние навесные петли. В движение машину приводил 5,3-литровый турбо-V8 мощностью 700 л.с.
Список, как вы понимаете, неполный, и мы его продолжим-завершим буквально пунктирно, дабы не занимать долго времени:
DeLorean DMC-12 (1981 г.), Autozam AZ-1 (1992 г.), Isdera Commendatore 112i (1993 г.), Bristol Fighter (2004 г.), Gumpert Apollo (2005 г.), Mercedes-Benz SLS (2010 г.), Pagani Huayra (2012 г.), Tesla Model X (2015 г.), Quant F (2015 г.).
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