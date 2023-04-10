Зачем железнодорожники стоят переходы для черепах: видео

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Черепахи могут безопасно пересекать железнодорожные пути в префектуре Нара в Японии. Небольшие U-образные бетонные туннели проложили под железнодорожными путями возле стрелочных переводов, чтобы спасти черепахам жизни. Дело в том, что маленькие черепашки иногда застревают в стрелочном механизме. Когда стрелка переводится, их раздавливает. Черепахи гибнут, а стрелка не может полностью переключиться и требует вмешательства обслуживающего персонала. Поезда в это время простаивают.

Японские железнодорожники построили пять подобных тоннелей и всего за месяц спасли десять черепашьих жизней. Черепахи попадают в тоннели, которые регулярно проверяют путевые рабочие во время обхода. Нехитрое изобретение появилось на японских железных дорогах в 2015 году. С тех пор тоннели успешно спасают черепахам жизнь и позволяют соблюдать расписание поездов, пишет издание Japan Times.

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