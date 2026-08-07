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Автор: Дарья Климова

7 августа 2026, 06:27

Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто

Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто

Задний или полный? Разбираем плюсы, минусы и реальные расходы на RWD в российских реалиях

Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто

Мало кто задумывается, почему одни автомобили оснащают задним приводом, а другие - передним. На самом деле, выбор схемы влияет не только на поведение машины на дороге, но и на стоимость обслуживания, комфорт и даже престиж. Какие плюсы и минусы скрывает RWD, и почему его до сих пор предпочитают производители спорткаров и люксовых моделей - объяснил специалист.

Мало кто задумывается, почему одни автомобили оснащают задним приводом, а другие - передним. На самом деле, выбор схемы влияет не только на поведение машины на дороге, но и на стоимость обслуживания, комфорт и даже престиж. Какие плюсы и минусы скрывает RWD, и почему его до сих пор предпочитают производители спорткаров и люксовых моделей - объяснил специалист.

В последние годы российские автолюбители всё чаще сталкиваются с непростым выбором между разными типами привода. Особую актуальность этот вопрос приобрёл на фоне роста популярности кроссоверов и одновременного возвращения на рынок классических моделей. Как сообщает Autonews, интерес к заднему приводу (RWD) во многом связан с комфортом и безопасностью вождения, а также с расходами на техническое обслуживание.

RWD — это схема, при которой двигатель передаёт крутящий момент исключительно на задние колёса. Такая компоновка считается одной из старейших в истории автомобилестроения: именно на ней были построены первые массовые машины XX века. Несмотря на то, что массовый рынок давно перешёл на передний привод из-за его дешевизны и конструктивной простоты, задний привод не исчез. Его продолжают использовать там, где важны идеальная развесовка и управляемость, — в автомобилях среднего, премиального и коммерческого сегментов.

Сегодня RWD можно встретить на спорткарах, представительских седанах, лимузинах, пикапах, рамных внедорожниках, лёгких коммерческих автомобилях и специальной заднеприводной технике. Кроме того, некоторые бренды, такие как Mercedes, BMW и Bentley, сохраняют задний привод как часть фирменного стиля и дань традициям.

Главная особенность заднего привода — чёткое разделение функций между осями: задние колёса отвечают за тягу, а передние — только за рулевое управление. Такая схема обеспечивает более точную обратную связь на руле и позволяет реализовать более высокую мощность двигателя, особенно при интенсивном разгоне. При старте центр тяжести смещается назад, что помогает задним колёсам лучше «держаться» за асфальт.

Однако у заднего привода есть и свои недостатки. На скользкой или заснеженной дороге заднеприводный автомобиль более склонен к заносу, а по проходимости на рыхлом покрытии он уступает переднеприводным моделям. Кроме того, конструкция трансмиссии сложнее и тяжелее: наличие карданного вала и отдельного редуктора увеличивает массу машины и стоимость обслуживания. Центральный тоннель под карданом также уменьшает свободное пространство в салоне.

Современные электронные системы помощи заметно снижают риски, связанные с управлением заднеприводными машинами на сложных покрытиях. Для большинства водителей разница между задним и передним приводом в обычных условиях практически незаметна, если автомобиль оснащён ассистентами и качественной зимней резиной.

При сравнении заднего и полного привода (AWD) стоит отметить: заднеприводная схема легче, проще и дешевле в ремонте, но полный привод обеспечивает лучшую устойчивость на плохих дорогах и при переменчивой погоде. Расход топлива у полноприводных машин обычно выше из-за дополнительных механических потерь, а конструкция — сложнее.

Часто задают вопрос, почему спортивные автомобили до сих пор делают заднеприводными. Ответ прост: такая схема позволяет максимально эффективно использовать мощность двигателя, минимизируя пробуксовку. При разгоне вес автомобиля перемещается назад, и задние колёса получают дополнительное сцепление с дорогой.

Что касается эксплуатации зимой, то современные заднеприводные автомобили на правильно подобранных шинах и с электронными помощниками вполне безопасны. Однако резкое ускорение и активные манёвры на льду требуют большей осторожности, чем на переднем приводе.

RWD — это не только про динамику и драйв, но и про баланс между комфортом и управляемостью. Такая схема остаётся востребованной в премиальном сегменте и среди коммерческих автомобилей, где важны надёжность и предсказуемость поведения на дороге. При этом для большинства массовых моделей передний привод остаётся более практичным выбором из-за простоты конструкции и меньших затрат на обслуживание. Важно помнить: выбор типа привода должен основываться на условиях эксплуатации и личных предпочтениях водителя. 

Упомянутые марки: Mercedes, BMW, Bentley
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