Что изменилось в управляемости и надежности Lada Vesta после установки многорычажной подвески и как это сказалось на комфорте и обслуживании

Задняя независимая подвеска на Lada Vesta: опыт эксплуатации после 15 000 км

Владелец Lada Vesta испытывал заднюю многорычажную подвеску на протяжении 15 000 км и поделился результатами. Как повлияла модернизация на поведение автомобиля, надежность и удобство обслуживания - подробности в материале. Актуально для тех, кто задумывается о доработках.

Модернизация подвески — это шаг, который способен кардинально изменить характер автомобиля. В 2024 году на Лада Веста была установлена задняя независимая многорычажная подвеска, и за 15 000 километров пробега владельцу удалось собрать немало наблюдений о её поведении, надежности и влиянии на эксплуатацию.

Внешний осмотр спустя год не выявил серьезных проблем: геометрия осталась без изменений, сайлентблоки не пострадали даже после суровой зимы и регулярных поездок по разбитым дорогам. Коррозия и закисание не проявили себя. Единственным отклонением стал небольшой люфт на заднем левом колесе, который удалось быстро устранить. Однако без мелких неприятностей не обошлось: стойки заднего стабилизатора начали сдавать позиции, их сайлентблоки изнашиваются быстрее ожидаемого. Проблема решается просто — детали от ВАЗ-2109 стоят недорого, а замена занимает минимум времени. В целом, ресурс подвески внушает доверие, и есть основания полагать, что она прослужит не меньше самого автомобиля. К тому же продажа снятой балки позволяет компенсировать часть затрат на модернизацию.

Главное, что бросается в глаза после установки многорычажки — поведение машины на дороге. Повороты стали более нейтральными, исчезла избыточная недостаточная поворачиваемость, и управляемость приблизилась к уровню многих иномарок. Но за улучшение динамики пришлось заплатить снижением грузоподъемности: заниженные пружины отлично работают без нагрузки, но при полной загрузке подвеска быстро достигает отбоя. Выбор между управляемостью и практичностью становится очевидным, и для тех, кто часто перевозит тяжелые грузы, такой вариант может оказаться не самым удобным.

Неожиданным слабым звеном стали опоры амортизаторов с подшипниками SS20. Уже на пятой тысяче километров появились стуки и подклинивания, а с наступлением морозов ситуация усугубилась: один из подшипников заклинило окончательно, что привело к поломке пружины. В результате пришлось вернуть штатные пружины и опоры, а вместе с ними — и стандартный клиренс, что добавило мягкости и плавности хода. Замена пружин на многорычажной подвеске оказалась более трудоемкой, чем на балке: требуется откручивать не только амортизаторы, но и саму подвеску от кузова, а после обязательно регулировать углы установки колес. При разборке выяснилось, что подшипник был практически без смазки, а скользящее кольцо треснуло — отсюда и характерные звуки. Опоры SS20 после такого опыта кажутся ненадежными.

Параллельно с ремонтом подвески было проведено стандартное техническое обслуживание: замена масла, фильтров и свечей. Все остальные элементы, как заводские, так и установленные самостоятельно, продолжают работать без нареканий. Однако все чаще возникает вопрос о тормозах: штатные механизмы не выдерживают интенсивной эксплуатации и требуют замены уже через 7000 километров. Рассматривается установка передних тормозов от Nissan Tiida и переход на задние дисковые механизмы.

Использование амортизаторов «Плаза Стандарт» со штатными пружинами оказалось удачным для зимы: увеличенный клиренс и мягкость подвески обеспечивают устойчивость на заснеженных дорогах. В планах — собрать летний комплект с более оптимальными амортизаторами и заниженными пружинами, а также установить регулируемые передние рычаги для расширения возможностей настройки развала.

Зимний сезон прошел на фрикционных шинах Ikon Autograph Snow 3, которые показали себя с лучшей стороны: мягкие, тихие, уверенно держат дорогу на любом покрытии. Шипованную резину планируется использовать только для дальних поездок, а в городе «липучка» полностью оправдала ожидания комфорта и безопасности.

В перспективе модернизация не ограничивается только подвеской и тормозами: рассматриваются вопросы установки турбины, доработки головки блока и других улучшений двигателя. Такой подход позволяет шаг за шагом превратить обычную Весту в уникальный проект, где каждый элемент дорабатывается под конкретные задачи и условия эксплуатации.