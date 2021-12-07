Задолго до Tesla: когда был создан самый первый электромобиль
Первые электромобили (хоть и не особо пригодные для использования) появились раньше, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Ещё в 1828-м инженер Аньош Йедлик из Венгрии создал тележку, которая двигалась с помощью электричества. Это была именно небольшая тележка, и мощности мотора для практического применения не хватило, но начало было положено. Далее опыты продолжили разные конструкторы.
В 30-х годах XIX века шотландец Роберт Андерсон сделал экипаж, приводимый в движение электромотором. Но эта машина использовала одноразовые блоки питания, которые нужно было менять прямо как батарейки в игрушечной машинке. Причём делать это приходилось очень часто, запас хода был просто смешным. Нормальных перезаряжаемых аккумуляторов тогда просто не было. Тем не менее, попытки сделать пригодные для реального использования электрокары предпринимались разными умельцами.
В 1859-м, наконец, появились свинцово-кислотные аккумуляторы. Конечно, их пытались использовать в качестве источника электроэнергии для самодвижущихся экипажей. Но запас хода у таких машин составлял в лучшем случае 10 километров.
К концу 19 столетия пробег электрокаров на одной зарядке заметно подрос. Появившиеся тогда бензиновые машины на полном баке могли проехать примерно столько же. Только вот с подзарядкой аккумуляторов всё было гораздо хуже и сложнее, чем с заправкой топлива. Ждать приходилось много часов, и никаких сколь-нибудь распространённых зарядных станций не было и в помине. Заряжали электромобили от больших генераторов. В итоге электромоторы не выдержали конкуренции с двигателями внутреннего сгорания.
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