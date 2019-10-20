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20 октября 2019, 20:08

Задумаешься, покупать ли угоняемые Kia Rio

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В многотысячном жилом квартале Кудрово (вроде, город, но де-факто - Ленинградская область) за минувшие пару-тройку дней зарегистрировано сразу два случая автоугонов. И в том, и в другом объектом интереса злоумышленников стала модель Kia Rio.

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Как отмечают муниципальные группы в соцсетях, во дворах жилого комплекса «Капитал» седан серого цвета пропал у 24-летней волгоградки. Отмечается, что автомобиль она приобрела в кредит и ежемесячно выплачивала банку 25 тыс. рублей.

Белый «кореец» стоимостью свыше 700 тыс. рублей был угнан с парковки торгового комплекса «Мега Дыбенко». Происшествие имело место ночью 17 октября 2019 года. Свою машину горе-владелец также приобрел в кредит и ежемесячно выплачивал банку 20 тыс. рублей.

Пользователи соцсетей в большей своей массе выражают сочувствие землякам-кудровцам, потерявшим автомобили. При этом есть комментарии с сарказмом. Кирилл Коняхин: «Сочувствуем и аплодируем «Яндекс.Такси» с пополнением автопарка. Не фиг данную марку автомобиля покупать - их и дальше будут воровать. Таксопарк ведь надо расширять»…

KIA Rio
От 1.4 л, 100 л.с
Новый от 669 900 до 989 900 Р
Рина Сельченок: «Нормас.. А у «Меги Дыбенко», что, допбизнес: по ночам превращаться в платную парковку»?..

Справка

«Кореец» петербургского «розлива» Kia Rio считается самой продаваемой иномаркой на отечественном рынке. В сентябре текущего года автомобиль разошелся тиражом 7758 экземпляров. Это третья позиция после отечественных малолитражек Lada (Granta и Vesta) – лидеров продаж.

При этом в сентябре прошлого года корейцы смогли продать на 142 Rio больше, чем нынче. О потере интереса россиян к модели говорят и суммарные продажи за 9 месяцев 2019-го: нынешний показатель 69 349 ед. – это на 5 722 ед. меньше, чем год назад. А тут еще унылые примеры с угоняемостью модели…

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Отзывы по теме
Форум KIA Rio
новая KIA RIO, не заводится даже при -10. Несколько попыток убили стартер. в автосервисе заменили его, но через 2 для снова не цепляеи при -21, тоже на следующий день при -14. Хотя ремонт гарантийный, но доставка в сервис обходится в 2000 т это каждую неделю! Полное расстройство. всего 3 месяца эксплуатации ...
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Задумаешься, покупать ли угоняемые Kia Rio
{{material_116138}} Как отмечают муниципальные группы в соцсетях, во дворах жилого комплекса «Капитал» седан серого цвета пропал у 24-летней волгоградки. Отмечается, что автомобиль она приобрела в кредит и ежемесячно выплачивала банку 25 тыс. рублей.Белый «кореец» стоимостью свыше 700 тыс. рублей был угнан с парковки торгового комплекса «Мега Дыбенко». Происшествие имело место ночью 17 октября 2019 года. Свою машину горе-владелец также приобрел в кредит и ежемесячно выплачивал банку 20 тыс. рублей.Пользователи соцсетей в большей своей массе выражают сочувствие землякам-кудровцам, потерявшим автомобили. При этом есть комментарии с сарказмом. Кирилл Коняхин: «Сочувствуем и аплодируем «Яндекс.Такси» с пополнением автопарка. Не фиг данную марку автомобиля покупать - их и дальше будут воровать. Таксопарк ведь надо расширять»… {{model_v2_no_show_620}} Рина Сельченок: «Нормас.. А у «Меги Дыбенко», что, допбизнес: по ночам превращаться в платную парковку»?..Справка«Кореец» петербургского «розлива» Kia Rio считается самой продаваемой иномаркой на отечественном рынке. В сентябре текущего года автомобиль разошелся тиражом 7758 экземпляров. Это третья позиция после отечественных малолитражек Lada (Granta и Vesta) – лидеров продаж. При этом в сентябре прошлого года корейцы смогли продать на 142 Rio больше, чем нынче. О потере интереса россиян к модели говорят и суммарные продажи за 9 месяцев 2019-го: нынешний показатель 69 349 ед. – это на 5 722 ед. меньше, чем год назад. А тут еще унылые примеры с угоняемостью модели…
2019-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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