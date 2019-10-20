Задумаешься, покупать ли угоняемые Kia Rio
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Белый «кореец» стоимостью свыше 700 тыс. рублей был угнан с парковки торгового комплекса «Мега Дыбенко». Происшествие имело место ночью 17 октября 2019 года. Свою машину горе-владелец также приобрел в кредит и ежемесячно выплачивал банку 20 тыс. рублей.
Пользователи соцсетей в большей своей массе выражают сочувствие землякам-кудровцам, потерявшим автомобили. При этом есть комментарии с сарказмом. Кирилл Коняхин: «Сочувствуем и аплодируем «Яндекс.Такси» с пополнением автопарка. Не фиг данную марку автомобиля покупать - их и дальше будут воровать. Таксопарк ведь надо расширять»…
Справка
«Кореец» петербургского «розлива» Kia Rio считается самой продаваемой иномаркой на отечественном рынке. В сентябре текущего года автомобиль разошелся тиражом 7758 экземпляров. Это третья позиция после отечественных малолитражек Lada (Granta и Vesta) – лидеров продаж.
При этом в сентябре прошлого года корейцы смогли продать на 142 Rio больше, чем нынче. О потере интереса россиян к модели говорят и суммарные продажи за 9 месяцев 2019-го: нынешний показатель 69 349 ед. – это на 5 722 ед. меньше, чем год назад. А тут еще унылые примеры с угоняемостью модели…
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