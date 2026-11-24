24 ноября 2026, 08:21
Как правильно двигаться по велосипедной дорожке, чтобы не нарушить ПДД
Как правильно двигаться по велосипедной дорожке, чтобы не нарушить ПДД
За движение автомобиля по велосипедной дорожке предусмотрен штраф 2000 рублей. Но знак 4.4.1 задает правила и для других участников движения. Разбираемся, где он действует и в каких случаях на дорожку допускаются пешеходы.
Правила отдельно определяют, кому разрешено ехать по велосипедной дорожке: автомобилисту за выезд на нее грозит штраф 2000 рублей. Для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности знак 4.4.1, напротив, указывает обязательный маршрут. Велосипедная дорожка конструктивно отделена от проезжей части и тротуара либо это самостоятельную дорогу; она предназначена для велосипедистов и пользователей СИМ.
Знак относится к предписывающим: он обозначает дорожку для велосипедистов и пользователей СИМ. Это отдельный от проезжей части и тротуара участок, который может быть отделен газоном, бордюром, ограждением или специальной разметкой. Дорожка проходит вдоль улицы либо представляет собой отдельную дорогу. Ее главные признаки - назначение и обозначение знаком 4.4.1.
На знаке изображен белый силуэт велосипеда в синем круге. Его устанавливают справа в начале дорожки, а после каждого перекрестка размещают повторно. В населенных пунктах знак также могут поставить за выездами с прилегающих территорий. Он действует до ближайшего перекрестка или до знака 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки». Это правило распространяется и на городские улицы, и на загородные дороги. Велосипедную дорожку следует отличать от полосы для велосипедистов: она расположена на проезжей части и обозначена разметкой и соответствующим знаком.
Пешеходам разрешено идти по подобный дорожке, если она совмещена с пешеходной, что обозначают знаки 4.5.4-4.5.5. Идти по ней можно и тогда, когда рядом нет тротуара, пешеходной или велопешеходной дорожки либо движение по ним невозможно. Однако пешеход обязан не создавать помех велосипедистам и пользователям СИМ и уступать им дорогу. Исключение касается пешеходов, а не автомобилистов. Похожая зависимость от конкретных требований знака разобрана в материале о знаке сужения дороги.
Велосипедисты и пользователи СИМ должны выбирать безопасную скорость и не мешать другим участникам движения. Для СИМ установлен предел 25 км/ч. При пересечении проезжей части вне перекрестка они обязаны уступать транспортным средствам. Автомобилям, мотоциклам и мопедам запрещено выезжать на велосипедную дорожку.
Наказание зависит от того, кто и какое правило нарушил. За несоблюдение требований знака 4.4.1 предусмотрены предупреждение или штраф 750 рублей по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. За движение автомобиля или мотоцикла по велосипедной либо пешеходной дорожке, а также по тротуару с нарушением ПДД предусмотрен штраф 2000 рублей по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. Эта норма применяется именно к движению транспортного средства; размер штрафа установлен частью 2 статьи 12.15 КоАП РФ.
Эту норму применяют и в регионах: после открытия велодорожки в Кызыле инспекторы ГИБДД вынесли 45 постановлений в отношении автомобилистов по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ. В каждом случае штраф составил 2000 рублей, сообщает издание mykyzyl.
За нарушение правил движения на велосипеде или СИМ, например за езду по тротуару там, где она запрещена, назначают штраф 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. За такое же нарушение в состоянии опьянения велосипедисту грозит штраф от 1000 до 1500 рублей. Пешеходу за нарушение ПДД, включая выход на велосипедную дорожку без разрешенных оснований, грозит предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.
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