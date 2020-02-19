Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
19 февраля 2020, 10:20

Зафиксирован первый случай пожара с электрокаром Porsche Taycan

  • 272
  • 0
Электрокар Porsche Taycan загорелся и взорвался в гараже частного дома во Флориде (США). Помещение, как и сам автомобиль, полностью выгорело. Обстоятельства пожара сейчас выясняются.
Зафиксирован первый случай пожара с электрокаром Porsche Taycan

Фото: YouTube / Cop Block

Ранее мы писали
На одном из паркингов в Шанхае произошел загадочный и страшный инцидент. В Сети появились записи с камер видеонаблюдения ...
Читать далее
Следователям еще предстоит разобраться, что произошло ночью с припаркованным в гараже Porsche Taycan. Пока нельзя с уверенностью говорить о причинах пожара: неизвестно, загорелся ли сам автомобиль или источником возгорания было что-то еще. В любом случае, это первый инцидент с пожаром, связанный с Porsche Taycan. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Сам электрокар выгорел дотла.

Электрокары горели и раньше. Например, Tesla загораются, как правило, в результате ДТП. Один из немногих случаев самовозгорания произошел на паркинге в Китае, когда из под днища автомобиля сначала повалил густой белый дым, затем последовал взрыв и пожар, уничтоживший не только электрокар, но и припаркованные рядом автомобили.

Первый электрический Porsche Taycan представили в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Совокупная отдача электромоторов составляет 625 л.с. и 850 Нм. Его батарея и бортовая сеть работают под напряжением 800 В, тогда как другие электрокары используют напряжение 400 В. Более высокое напряжение позволяет быстро восполнять заряд аккумуляторов. За 5 минут постоянным током на специальной станции можно подзарядиться еще на 100 километров пути. В идеальных условиях время зарядки с 5 до 80 процентов составляет 22,5 минуты. Владельцы Taycan могут заряжать свой автомобиль в домашних условиях с зарядной мощностью до 11 кВт от источника переменного тока.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Эксперты Euro NCAP разбили 12 автомобилей в очередной серии тестов
ясно кисло
Roza22
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Порше
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Porsche Taycan
Объявления о продаже Porsche Taycan
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Зафиксирован первый случай пожара с электрокаром Porsche Taycan
{{material_126347}} Следователям еще предстоит разобраться, что произошло ночью с припаркованным в гараже Porsche Taycan. Пока нельзя с уверенностью говорить о причинах пожара: неизвестно, загорелся ли сам автомобиль или источником возгорания было что-то еще. В любом случае, это первый инцидент с пожаром, связанный с Porsche Taycan. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Сам электрокар выгорел дотла.Электрокары горели и раньше. Например, Tesla загораются, как правило, в результате ДТП. Один из немногих случаев самовозгорания произошел на паркинге в Китае, когда из под днища автомобиля сначала повалил густой белый дым, затем последовал взрыв и пожар, уничтоживший не только электрокар, но и припаркованные рядом автомобили.Первый электрический Porsche Taycan представили в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Совокупная отдача электромоторов составляет 625 л.с. и 850 Нм. Его батарея и бортовая сеть работают под напряжением 800 В, тогда как другие электрокары используют напряжение 400 В. Более высокое напряжение позволяет быстро восполнять заряд аккумуляторов. За 5 минут постоянным током на специальной станции можно подзарядиться еще на 100 километров пути. В идеальных условиях время зарядки с 5 до 80 процентов составляет 22,5 минуты. Владельцы Taycan могут заряжать свой автомобиль в домашних условиях с зарядной мощностью до 11 кВт от источника переменного тока.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Саратов Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться