19 февраля 2020, 10:20
Зафиксирован первый случай пожара с электрокаром Porsche Taycan
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Электрокар Porsche Taycan загорелся и взорвался в гараже частного дома во Флориде (США). Помещение, как и сам автомобиль, полностью выгорело. Обстоятельства пожара сейчас выясняются.
Фото: YouTube / Cop Block
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Электрокары горели и раньше. Например, Tesla загораются, как правило, в результате ДТП. Один из немногих случаев самовозгорания произошел на паркинге в Китае, когда из под днища автомобиля сначала повалил густой белый дым, затем последовал взрыв и пожар, уничтоживший не только электрокар, но и припаркованные рядом автомобили.
Первый электрический Porsche Taycan представили в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Совокупная отдача электромоторов составляет 625 л.с. и 850 Нм. Его батарея и бортовая сеть работают под напряжением 800 В, тогда как другие электрокары используют напряжение 400 В. Более высокое напряжение позволяет быстро восполнять заряд аккумуляторов. За 5 минут постоянным током на специальной станции можно подзарядиться еще на 100 километров пути. В идеальных условиях время зарядки с 5 до 80 процентов составляет 22,5 минуты. Владельцы Taycan могут заряжать свой автомобиль в домашних условиях с зарядной мощностью до 11 кВт от источника переменного тока.
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