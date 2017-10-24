24 октября 2017, 11:39

Загадочный универсал от Aston Martin полностью рассекречен

Еще летом текущего года появилась информация о выпуске спортивного универсала от Aston Martin и кузовного ателье Zagato. На тизерных изображениях модель была скрыта под плотным пологом. Сегодня производитель наконец раскрыл внешность новинки в кузове Shooting Brake.
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  Загадочный универсал от Aston Martin полностью рассекречен Aston Martin Vanquish, Zagato Загадочный универсал от Aston Martin полностью рассекречен Aston Martin Vanquish, Zagato Загадочный универсал от Aston Martin полностью рассекречен
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Разработку новых моделей на базе суперкара Vanquish компания Aston Martin начала еще в мае прошлого года. ...
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Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake стал четвертой моделью в линейке автомобилей, созданных усилиями двух компаний. Сначала производитель показал спорткар в кузове «купе». Следом премьеры удостоился кабриолет Vanquish Zagato Volante и вариация Zagato Speedster.

Основой автомобиля стала модель Aston Martin Vanquish. Кузов машины получил характерные для универсала черты, а крыша обладает волнообразным элементом, который компания назвала Double-bubble («Двойной пузырь»). Считается, что такие выпуклости являются визитной карточкой Zagato. Изначально они были созданы, чтобы гонщики могли разместить свои шлемы за сиденьями, но сегодня эти выштамповки имеют исключительно эстетическую направленность.

Aston Martin Vanquish
Выпускается с 2004 г.
Новый 6 999 000 Р
Все кузовные панели выполнены из карбонового волокна. Передняя часть не подверглась значительным доработкам, особенную модификацию выдают только бронзовые элементы и логотипы ателье. Несмотря на увеличенное внутреннее пространство, универсал рассчитан на двух человек. Модель имеет богато отделанное багажное отделение, закрытое крышкой с электроприводом.

Трехдверный Vanquish Zagato Shooting Brake скрывает под капотом 5,9-литровый атмосферный мотор, развивающий мощность 600 л.с. Он позаимствован у модели Vanquish S, хотя для универсала инженеры изменили некоторые настойки. Силовая установка сочетается с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Динамические показатели модели пока держатся в секрете.

Общий выпуск автомобилей Aston Martin - Zagato составит 325 единиц. Компания создаст 99 экземпляров Vanquish Shooting Brake. Такой же тираж ожидает купе Vanquish Zagato и кабриолетов Vanquish Zagato Volante. Поставки запланированы на следующий год, но свободных машин уже не осталось. Все автомобили забронированы клиентами марки, несмотря на стоимость от 650 000 фунтов стерлингов (около 49 млн рублей). Самой дорогой станет модификация Zagato Speedster - с конвейера сойдет всего 28 единиц спидстера, стоимость которого составляет почти миллион фунтов.

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Загадочный универсал от Aston Martin полностью рассекречен
{{material_120560}}Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake стал четвертой моделью в линейке автомобилей, созданных усилиями двух компаний. Сначала производитель показал спорткар в кузове «купе». Следом премьеры удостоился кабриолет Vanquish Zagato Volante и вариация Zagato Speedster.Основой автомобиля стала модель Aston Martin Vanquish. Кузов машины получил характерные для универсала черты, а крыша обладает волнообразным элементом, который компания назвала Double-bubble («Двойной пузырь»). Считается, что такие выпуклости являются визитной карточкой Zagato. Изначально они были созданы, чтобы гонщики могли разместить свои шлемы за сиденьями, но сегодня эти выштамповки имеют исключительно эстетическую направленность. {{model_2719}}Все кузовные панели выполнены из карбонового волокна. Передняя часть не подверглась значительным доработкам, особенную модификацию выдают только бронзовые элементы и логотипы ателье. Несмотря на увеличенное внутреннее пространство, универсал рассчитан на двух человек. Модель имеет богато отделанное багажное отделение, закрытое крышкой с электроприводом.Трехдверный Vanquish Zagato Shooting Brake скрывает под капотом 5,9-литровый атмосферный мотор, развивающий мощность 600 л.с. Он позаимствован у модели Vanquish S, хотя для универсала инженеры изменили некоторые настойки. Силовая установка сочетается с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Динамические показатели модели пока держатся в секрете.Общий выпуск автомобилей Aston Martin - Zagato составит 325 единиц. Компания создаст 99 экземпляров Vanquish Shooting Brake. Такой же тираж ожидает купе Vanquish Zagato и кабриолетов Vanquish Zagato Volante. Поставки запланированы на следующий год, но свободных машин уже не осталось. Все автомобили забронированы клиентами марки, несмотря на стоимость от 650 000 фунтов стерлингов (около 49 млн рублей). Самой дорогой станет модификация Zagato Speedster - с конвейера сойдет всего 28 единиц спидстера, стоимость которого составляет почти миллион фунтов.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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