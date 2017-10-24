Загадочный универсал от Aston Martin полностью рассекречен
Основой автомобиля стала модель Aston Martin Vanquish. Кузов машины получил характерные для универсала черты, а крыша обладает волнообразным элементом, который компания назвала Double-bubble («Двойной пузырь»). Считается, что такие выпуклости являются визитной карточкой Zagato. Изначально они были созданы, чтобы гонщики могли разместить свои шлемы за сиденьями, но сегодня эти выштамповки имеют исключительно эстетическую направленность.
Трехдверный Vanquish Zagato Shooting Brake скрывает под капотом 5,9-литровый атмосферный мотор, развивающий мощность 600 л.с. Он позаимствован у модели Vanquish S, хотя для универсала инженеры изменили некоторые настойки. Силовая установка сочетается с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Динамические показатели модели пока держатся в секрете.
Общий выпуск автомобилей Aston Martin - Zagato составит 325 единиц. Компания создаст 99 экземпляров Vanquish Shooting Brake. Такой же тираж ожидает купе Vanquish Zagato и кабриолетов Vanquish Zagato Volante. Поставки запланированы на следующий год, но свободных машин уже не осталось. Все автомобили забронированы клиентами марки, несмотря на стоимость от 650 000 фунтов стерлингов (около 49 млн рублей). Самой дорогой станет модификация Zagato Speedster - с конвейера сойдет всего 28 единиц спидстера, стоимость которого составляет почти миллион фунтов.
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