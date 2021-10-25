Заглянем на борт супер-яхты за 200 млн долларов: кинозал, столовая с камином, две вертолетные площадки и костер под открытым небом (видео)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Затем Шахид Хан устроился в компанию «Flex-N-Gate Corporation», которая занималась выпуском запчастей. Параллельно он основал собственную фирму и лично разработал бампер уникальной конструкции для пикапов, а в 1980 году выкупил компанию «Flex-N-Gate» у своего бывшего работодателя. Сейчас он поставляет запчасти для «Большой детройтской тройки», а также для всех пикапов Toyota. Его состояние, по данным Forbes, оценивается в 8 млрд долларов.
В 2014 году он купил английский футбольный клуб Фулхэм и заказал на немецкой верфи Lürssen новую супер-яхту Kismet длиной 312 футов (92 метра). Судно сочетает величественную внешность с интерьером пятизвездочного отеля. Оно вмещает до 18 гостей в восьми ультра-элегантных каютах и 27 членов экипажа. Яхта может развивать скорость более 17 узлов (30 км/ч).
На Kismet есть все, чтобы приятно провести время в морском путешествии: терраса для загара с бассейном и джакузи, зона барбекю на палубе, кровать под открытым небом для наблюдения за звездами, пара вертолетных площадок, кинотеатр, столовая с камином, гостиная с фортепиано, спа-салон, тренажерный зал и даже баскетбольная площадка.
Все это оформлено роскошными интерьерами – натуральный камень и дерево, шелк и позолота. При желании можно арендовать яхту за 1 млн долларов в неделю. Это относительно недорого. Например, миллиардер Джеф Безос сдает свою 136-метровую яхту Flying Fox за 4 млн долларов в неделю.
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